Kiel-Coach urteilt über Arp: "Ein unerfahrener Spieler"

Fiete Arp wurde vom FC Bayern nach Kiel verliehen

Nach seinem rasanten Aufstieg beim HSV ist die Karriere von Fiete Arp in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten. Beim FC Bayern hat der Stürmer nie einen Fuß auf den Boden bekommen, musste zumeist in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters ran. Im Sommer entschieden beide Seiten, dass eine Luftveränderung sinnvoll wäre - Holstein Kiel ergriff die Chance und lieh den 21-Jährigen aus. Mit seinem neuen Schützling ist Störche-Coach Ole Werner bislang zufrieden.

Gegenüber "Bild" äußerte sich der Übungsleiter ausführlich zu Arps ersten Monaten an der Förde - und forderte Geduld ein.

"Das Bild, dass man manchmal von außen von ihm hat, ist sowieso völlig verzerrt. Er ist nach wie vor ein junger und unerfahrener Spieler, auch wenn er beim HSV und bei Bayern gespielt hat", stellte Werner klar.

Der Fast-Aufstiegstrainer der Vorsaison weiter: "Er hat bislang erst wenige Spiele auf Zweitliga-Niveau absolviert. Die Erwartungshaltung an ihn von außen ist groß, meine ist eine andere. Ich möchte, dass er so an sich arbeitet, dass aus einem talentierten Spieler ein richtig guter Profispieler werden kann. Auf dem Weg ist er."

Seit seiner Ankunft in Kiel lief Arp in sieben Pflichtspielen für Holstein auf. Dabei gelangen ihm zwei Treffer.

Arp geht nach Abschied vom FC Bayern "richtig vorneweg"

Werner ist sicher, dass weitere Erfolge nur eine Frage der Zeit sind. Arp sei "ein super-positiver Typ, der sehr gut in der Mannschaft angekommen ist, sich hier sehr wohl fühlt", betonte der 33-Jährige und schwärmte von den "unverkennbar guten Anlagen" des Angreifers.



Ebenfalls positiv: Arp scheint zunehmend mehr Verantwortung übernehmen zu wollen. "Vom Engagement und von der ganzen Bereitschaft her ist er teilweise schon richtig vorneweg gegangen", so Werner.

Sein Fazit: "Jetzt geht es darum, dass er sich weiter entwickelt."