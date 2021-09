Rückkehrer Bensebaini schon eine Option gegen den BVB?

Tilo Wiedensohler via www.imago-images.de

Hütter ist über Bensebainis Rückkehr sehr erfreut

Borussia Mönchengladbach empfängt am sechsten Bundesliga-Spieltag Borussia Dortmund zum Abendspiel (Samstag, 18:30 Uhr). Gladbach-Trainer Adi Hütter kann gegen den BVB wohl wieder auf Linksverteidiger Ramy Bensebaini setzen.

Der 26 Jahre alte Abwehrspieler konnte am Dienstag erstmals nach seiner Leistenverletzung wieder am Mannschaftstraining mitteilen. Damit entschärft Bensebaini gleichzeitig die Personallage der Fohlen, wenngleich die Rückkehr von Rechtsverteidiger Konrad Lainer nach dessen Knöchelbruch noch nicht absehbar ist.

Bensebaini hatte sich seine Verletzung vor rund zwei Wochen im Rahmen des WM-Qualifikationsspiel der algerischen Nationalmannschaft zugezogen. Am Dienstag war er bei der 90-minütigen Trainingseinheit der Gladbacher wieder voll dabei. "Die Mannschaft hat heute sehr engagiert trainiert und hat sich einiges zu Herzen genommen. Das ist der einzige richtige Weg", lobte Trainer Adi Hütter im Anschluss ans Training.

Hütter könnte Bensebaini, der in dieser Saison auf zwei Liga-Einsätze kommt, gegen den BVB gleich in die Startformation beordern. Schließlich hatte der aus Frankfurt gekommene Übungsleiter aufgrund der Personal-Situation zuletzt gegen Arminia Bielefeld (3:1) zwangsläufig rotieren müssen und auf eine Dreierkette gesetzt. Bei jüngsten 0:1 in Augsburg spielte Rechtsverteidiger Joe Scally auf der linken Seite der Viererkette. Gegen Dortmund könnte der junge US-Amerikaner nun wieder auf den rechten Flügel wechseln.

Hütter hofft auf baldiges Comeback von Hofmann

In Jonas Hofmann, der unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick zuletzt ebenfalls auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz kam, kehrte ein weiterer wichtiger Spieler der Borussia ins Training zurück. Hofmann, der am Samstag auf seinen Ex-Klub trifft, absolvierte allerdings zunächst lediglich eine individuelle Einheit.

"Bei Jonas hoffe ich, dass er ebenfalls zeitnah wieder ins Teamtraining einsteigen kann", nährte Hütter die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback. Hofmann fehlte in Augsburg aufgrund von muskulären Problemen.

Neben Konrad Lainer werden gegen Dortmund sicher Angreifer Marcus Thuram (Innenbandriss am Knie) und Mamadou Doucouré (Reha nach Achillessehnenriss) fehlen.