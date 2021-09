Nagelsmann über Rüdiger: "Noch nicht mit Brazzo gesprochen"

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Trainer Julian Nagelsmann muss mit dem FC Bayern bei der SpVgg Greuther Fürth ran

Der französische Fußball-Nationalspieler Kingsley Coman vom FC Bayern München ist nach seiner Herz-OP wieder ins Training eingestiegen. Das bestätigte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag. Zudem äußerte sich der 34-Jährige zu den jüngsten Spekulationen um einen Wechsel von Antonio Rüdiger an die Säbener Straße.

"King (Coman, d. Red.) ist wieder gelaufen. Wir freuen uns, dass er wieder auf dem Platz war", sagte Nagelsmann. Für das Freitagsspiel (20:30 Uhr/DAZN) beim Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth sei Coman aber erwartungsgemäß "noch keine Option".

Besser sieht es bei Serge Gnabry (Rücken/Infekt) und Jamal Musiala (Knöchel) aus, die beide wieder voll mittrainiert haben. "Sie haben beide sehr gut trainiert und könnten auch spielen. Wir müssen schauen, ob das auch Sinn ergibt", sagte Nagelsmann.

Zudem habe Lucas Hernández seine leichten Knieprobleme überstanden. Für den verletzten Ersatztorwart Sven Ulreich (Knie) rückt Christian Früchtl in den Kader. Corentin Tolisso (Wade) geht es laut Nagelsmann besser, sei aber noch nicht dabei.

"Wir haben nichts zu verschenken", sagte der Coach über das ungleiche Duell in Franken: "Dass wir Favorit sind ist klar, dass wir gerne gewinnen und Tabellenführer bleiben wollen, ist auch klar." Aber, betonte er: "Wir müssen uns auf viel Kampf einstellen."

Das sagt Nagelsmann über Rüdiger

Angesprochen auf die jüngsten Gerüchte, der FC Bayern könnte den im kommenden Sommer vertragslosen Abwehrspieler Antonio Rüdiger vom FC Chelsea verpflichten, gab sich Julian Nagelsmann zunächst zurückhaltend. Er wolle nicht über Spieler, "die bei einem anderen Verein unter Vertrag stehen", reden. Zudem befinde man sich "außerhalb der Transferphase".

Gleichwohl lobte der 34-Jährige den Innenverteidiger: "Thomas Tuchel hat ihn sehr gut angepackt. Er war ja auf dem Abstellgleis bei Chelsea und ist jetzt sicherlich einer der besten Abwehrspieler bei ihnen. Er hat eine unglaublich gute Aggressivität."

Ob er eine Verpflichtung befürwortet, ließ er allerdings offen. "Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe mit Brazzo noch nicht darüber gesprochen. Wenn ich es gemacht hätte, würde ich es euch auch nicht verraten. Ich habe es nur gelesen. Ich weiß noch nicht einmal, wie lange er Vertrag hat. Das muss ich auch noch einmal nachschauen und dann gucke, ob ich noch Geld im Geldbeutel habe. Und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt", scherzte Nagelsmann.

Die wichtigsten PK-Aussagen zum Nachlesen:

+++ Wo wollen Sie die Mannschaft verbessern? +++

"Das würde ich überwiegend im sportlichen Bereich sehen und nicht im mentalen. Die Mannschaft hat eine unglaubliche Gabe, sich zu begeistern. Das habe ich selten erlebt. Dass man sich selbst nicht immer zu wichtig nimmt. Wie ich vorhin gesagt habe: Ich möchte Spiele gewinnen, auch nicht nur durch die Einzelspielerqualität. Das finden die Spieler auch gut. Dass wir eine gute Struktur haben, damit die Spieler auch ihre Freiheiten haben. Der Bereich der Vorgaben ist ein bisschen größer geworden. Dass wir gut durch die Saison kommen. Es geht darum, die Spiele zu gewinnen und das mit einer guten Attraktivität."

+++ Verfolgen Sie die Bundestagswahl? +++

"Natürlich verfolge ich das. Das gehört auch zur Pflicht. Ich habe den Wahlomat genutzt und auch die ein oder andere Fernsehshow gesehen. Ich fand es in diesem Jahr nicht leicht, aber ich bin gut vorbereitet. Ich verrate nicht, für wen ich mich entscheide. Das bleibt dann mein Wahlgeheimnis. Ich habe keine Briefwahl beantragt, sondern werde ins Wahllokal gehen."

+++ Wie stehen Sie zu Malik Tillman? +++

"Malik ist ein guter Stürmer, der die Räume gut findet. Er hatte zuletzt ein paar Probleme und haben ihn rausgenommen. Er ist morgen nicht im Kader, was gegen Greuther Fürth schade ist. Er hat noch Schritte zu gehen, was normal ist in seinem Alter. Er ist sehr ruhig, um in der Bundesliga Fuß zu fassen muss er vielleicht manchmal auch den Drecksack geben. Fußballerisch hat er alles."

+++ Wie steht es um Sabitzer, Gnabry und Musiala? +++

"Marcel Sabitzer ist noch in der Findungsphase, aber er ist eine Option. Ob er morgen von Beginn an spielt, habe ich noch nicht entschieden. Bei Serge Gnabry und Jamal Musiala müssen wir sehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide von Beginn an spielen, ist sehr gering. Die Entscheidung fällt erst morgen."

+++ Ist Rüdiger ein Kandidat für Sie? +++

"Grundsätzlich bin ich kein Fan davon, über Spieler zu reden, die bei einem anderen Verein unter Vertrag stehen. Zudem sind wir außerhalb der Transferphase. Abgesehen davon, ist das ein sehr guter Spieler, Thomas Tuchel hat ihn sehr gut angepackt. Er war ja auf dem Abstellgleis bei Chelsea und ist jetzt sicherlich einer der besten Abwehrspieler bei ihnen. Er hat eine unglaublich gute Aggressivität. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe mit Brazzo noch nicht darüber gesprochen. Wenn ich es gemacht hätte, würde ich es euch auch nicht verraten. Ich habe es nur gelesen. Ich weiß noch nicht einmal, wie lange er Vertrag hat. Das muss ich auch noch einmal nachschauen und dann gucke, ob ich noch Geld im Geldbeutel habe. Und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt."

+++ Sind Sie zufrieden mit dem System Nagelsmann? +++

"Ich finde schon, dass wir nach wie vor eine bessere Struktur über den kompletten Zeitraum des Spiels haben können. Punkt eins: Ich wünsche mir, viele Spiele zu gewinnen. Aber nicht wegen der höheren Spielerqualität. Es gibt ja schlimmere Sachen, das einem das passiert. Aber wir wollen auch einen taktischen Ansatz haben, durch den wir gewinnen. Und wir nicht gewinnen, weil wir Lewandowski, Kimmich oder Müller haben. In der zweiten Halbzeit gegen Leipzig war es nicht so gut, gegen Köln ebenfalls. Das wollen wir verbessern. Was mich beeindruckt, ist die Gier der Mannschaft. Wir haben noch sehr viel Potenzial. Ich glaube, dass wir noch besser werden und so erfolgreich sind, wie in den letzten Jahren."

+++ Ist die Kluft in der Liga zu groß? +++

"Es hat sich nicht viel geändert. Grundsätzlich bin ich ein Trainer, der sich wehrt und der nicht jammert. Ich habe schon versucht, etwas zu entwickeln, so schlecht waren meine Spiele gegen die Top-Mannschaften nicht. Es gibt Automobil-Hersteller, die erfolgreicher sind als andere. Natürlich ist die Verteilung der Gelder unterschiedlich, jeder muss im Rahmen seiner Möglichkeiten arbeiten. Ich habe immer versucht, ein guter Herausforderer zu sein. Nicht jeder in Liga hat den Anspruch, Meister zu sein. Wir haben den Anspruch Meister zu werden und guten Fußball spielen. Wenn in der Liga keine Tore fallen, können wir dafür nichts."

+++ Besteht die Gefahr, Fürth auf die leichte Schulter zu nehmen? +++

"Ich liebe diese Fragen, wirklich. Ich habe immer eine kleine Überschrift über den taktischen Plan. Der hieß in der letzten Woche 'Dieser Teil ist entscheidend', und in dieser Woche heißt er 'Dieser Teil ist entscheidend, Teil 2'. Wir können die beiden Spiele schon vergleichen. Solche Spiele sollte man immer nutzen, um sich zu entwickeln. Wir werden nicht hinfahren und jemanden unterschätzen."

+++ Warum haben Sie Einwürfe geübt? +++

"Erst einmal möchte ich mich nicht fremden Lorbeeren schmücken, das war eine Idee von Dino Topmöller aus meinem Trainerteam. Er hat auch gehört, dass ich nicht zufrieden war, also haben wir das noch einmal geübt. Ich glaube, es ist wichtig, das man das übt. Einwürfe gehört zu den Standards, die rund 30 Prozent des Spiels ausmachen. Da wollen wir einfach bessere Lösungen haben. Die Spieler waren offen."

+++ Wie gehen Sie das Spiel gegen Fürth an? +++

Julian Nagelsmann: "Die Vorzeichen der beiden Klubs sind natürlich komplett unterschiedlich. Fürth ist aufgestiegen, waren in den letzten Jahren nah dran. Man merkt, dass es zu Beginn der Saison nicht leicht ist in der Liga. Sie haben nochmal versucht, sich zu verstärken und müssen sich noch an alles gewöhnen. Das wir Favorit sind, ist klar.

Zum Personal: Serge (Gnabry, d. Red.) hat wieder trainiert, auch Lucas (Hernández). Wir sind froh, dass King (Corentin Tolisso) wieder trainieren kann, aber er ist noch keine Option. Wie ihr wisst, ist Sven Ulreich verletzt. Da hoffen wir, dass sich Manuel Neuer nicht verletzt, ansonsten haben wir aber auch Vertrauen in die anderen. Coco (Tolisso) ist noch nicht weit genug."

+++ Gleich geht's los! +++

In wenigen Minuten beginnt die PK.

+++ Wie stellt Julian Nagelsmann den FC Bayern gegen Fürth ein? +++

Auf den einen Aufsteiger folgt der nächste: Nachdem die Münchner am vergangenen Wochenende einen deutlichen 7:0-Erfolg im Heimspiel über den VfL Bochum gefeiert haben, geht es nun auswärts bei der SpVgg Greuther Fürth weiter.

Die Kleeblätter stehen mit nur einem Pünktchen aus fünf Spielen ganz unten in der Tabelle der Fußball-Bundesliga und dürften schon vor dem übermächtigen Rekordmeister zittern.

Nutzt FCB-Coach Julian Nagelsmann die Gelegenheit, um arrivierten Kräften eine Pause zu geben? Vor allem im Mittelfeld und im Angriff hätte der 34-Jährige die Möglichkeiten dazu, den Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance zu geben. Oder setzt der Trainer auf volle Offensivkraft, um Fürth ebenfalls hoch zu besiegen?

+++ Sorge um die Torwart-Position +++

Nach dem Innenbrandanriss von Sven Ulreich, den dieser im Training des FC Bayern erlitt, haben die Münchner arge Torwartsorgen. Noch vor einem Jahr hätte der Rekordmeister in der Backup-Frage aus dem Vollen schöpfen können, standen doch in Alexander Nübel, Christian Früchtl und Ron-Thorben Hoffmann gleich vier Torhüter zur Verfügung.

Nachdem Nübel (AS Monaco) und Hoffmann (AFC Sunderland) allerdings derzeit ausgeliehen sind, steht nach der Verletzung von Sven Ulreich nur noch Christian Früchtl als Ersatz für Manuel Neuer zur Verfügung. Früchtl hat jedoch ein Katastrophenjahr beim 1. FC Nürnberg hinter sich, wo er nicht zum Zuge kam, und kann daher nicht mit Erfahrung auf hohem Niveau aufwarten. Nagelsmann dürfte also hoffen, dass Neuer nichts passiert.

+++ Wie steht es um Serge Gnabry und Jamal Musiala? +++

Werden Serge Gnabry (Grippaler Infekt) und Jamal Musiala (Knöchelprobleme) bis zum Spiel am Freitagabend fit? Julian Nagelsmann wird Genaueres sagen können. Am Mittwoch konnten die beiden jedenfalls (erneut) nicht mittrainieren.

+++ Einiges los in der Gerüchteküche beim FC Bayern +++

