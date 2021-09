Wechsel zum FC Bayern? Rüdiger-Verhandlungen ziehen sich

Charlotte Wilson / Offside via www.imago-images.de

Antonio Rüdiger (l.) wird beim FC Bayern gehandelt

Die Spekulationen um einen möglichen Wechsel zum FC Bayern nehmen weiter Fahrt auf. Laut einem Medienbericht aus England sollen sich die Vertragsgespräche zwischen dem FC Chelsea und dem Innenverteidiger in die Länge ziehen.

Wie der "Mirror" berichtet, hat Rüdiger eine neue Offerte zur Ausdehnung der Zusammenarbeit abgelehnt. Demzufolge soll der FC Chelsea dem Nationalspieler umgerechnet rund 152.000 Euro pro Woche geboten haben. Allerdings konnten die Londoner Rüdiger damit wohl nicht überzeugen.

Vielmehr plane der 28-Jährige einer der bestbezahltesten Innenverteidiger zu werden, heißt es. So bringt das Blatt ein Wochengehalt von satten 460.000 Euro ins Spiel. Als mögliche Abnehmer nennt der "Mirror" Juventus und den FC Bayern.

Bereits seit Wochen wird Rüdiger mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. "Ich spreche jetzt über ihn als Fußballfan, weil er ein deutscher A-Nationalspieler ist. Er hat eine super Entwicklung genommen unter Thomas Tuchel. Er hat eine unglaubliche Aggressivität und ist ein sehr guter Verteidiger", lobte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann den Verteidiger unlängst auf einer Münchner Pressekonferenz.

Darüber hinaus heizte Nagelsmann die Gerüchteküche an. "Ich schaue mal nach, ob ich noch Geld in meinem Geldbeutel habe und dann schauen wir mal was die Zukunft bringt", so der 34-Jährige.

Wechsel zum FC Bayern? Das sagt Rüdiger

Rüdiger selbst hielt sich zuletzt bedeckt. "Für mich wird das jetzt die wichtigste Entscheidung meiner Profikarriere", sagte der Champions-League-Sieger dem "SID", er wolle daher "nichts überstürzen".

Für die andauernden Verhandlungen mit Chelsea nannte Rüdiger konkrete Gründe. "Dass ich meinen Vertrag nicht verlängert habe, als ich auf der Tribüne saß, ist sicherlich für jeden nur logisch. Als ich dann wieder regelmäßig gespielt habe, wollte ich erstmal abwarten, wie sich alles hier entwickelt", so Rüdiger.