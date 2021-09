Erneute Schockdiagnose für die Bundesliga

Martin Hoffmann Berliner Str.31 via www.imago-imag

Der Bundesliga drohen erneut geringere Einnahmen

2019/20 sollte die Auslandsvermarktung der Spiele der deutschen Fußball-Bundesliga im TV dem Oberhaus die Rekordsumme von 270 Millionen Euro einbringen, aufgrund der Corona-Pandemie sank die Ausbeute allerdings erheblich. Besserung ist angeblich nach wie vor nicht in Sicht.

Nachdem die Spielzeit 2019/20 den deutschen Klubs um die Branchenführer FC Bayern und Borussia Dortmund letztlich "nur" 240 Millionen Euro einbrachte, sanken die Einnahmen im vergangenen Jahr sogar erneut auf 190 Millionen Euro - geplant waren ursprünglich 60 Millionen Euro mehr. Informationen der "Sport Bild" zufolge wird diese Summe auch 2021/22 nicht übertroffen.

"Einige schwierige Marktsituationen und die Corona-Pandemie haben einen negativen Effekt auf den gesamten TV-Rechteverkauf", zitiert die Sport-Zeitschrift Robert Klein, seines Zeichens Geschäftsführer Bundesliga International. "Wir streben, wo möglich, langfristige Partnerschaften für eine solide Basis an. Beispiele sind "ESPN" in Amerika und "Nent" in Europa", so Klein weiter.

Serie A überholt Bundesliga

Die ohnehin finanziell enteilten Top-Ligen aus England und Spanien sind hingegen mit Einnahmen von 1,63 Milliarden Euro beziehungsweise 897 Millionen Euro gesegnet, die Lücke, die eigentlich verkleinert werden sollte, ist nach wie vor astronomisch. Die italienische Serie A hat die deutsche Bundesliga indes sogar überholt. Die Italiener kamen nur noch auf 203 Millionen Euro. Die französische Ligue 1 muss sich sogar mit 80 Millionen Euro begnügen.

"Sport Bild" deckt zudem auf, wo die Probleme der deutschen Elite-Liga zu verorten sind. Einen ursprünglich über fünf Spielzeiten abgeschlossenen Vertrag mit Suning in China über 250 Millionen Euro musste man aufgrund ausbleibender Zahlungen vorzeitig beenden. In Nordafrika und im Nahen Osten fehlt seit 2020/21 komplett ein Vermarkter. Im Oktober soll angeblich ein Deal ins Haus stehen.