Ulmer meldet sich für WM-Quali-Doppel fit

APA/AFP

ÖFB-Team kann in WM-Quali auf Ulmer zählen

Andreas Ulmer ist für die WM-Qualifikationsspiele der österreichischen Nationalmannschaft am Samstag in Torshavn gegen die Färöer und am darauffolgenden Dienstag in Kopenhagen gegen Dänemark einsatzbereit. Wie der ÖFB mitteilte, hat der Linksverteidiger von Red Bull Salzburg seinen grippalen Infekt überwunden und stößt am (heutigen) Dienstagabend zur Auswahl.

Nicht zur Verfügung stehen hingegen Marko Arnautović, Aleksandar Dragović, Saša Kalajdžić, Xaver Schlager, Stefan Lainer, Julian Baumgartlinger, Christoph Baumgartner, Philipp Lienhart und Valentino Lazaro.

apa