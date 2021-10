Manuel Neuer kehrt ins DFB-Training zurück

Matthias Koch via www.imago-images.de

Manuel Neuer setzte im DFB-Training zuletzt aus

Kapitän Manuel Neuer ist in der Vorbereitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien am Freitag (20:45 Uhr/RTL) in Hamburg wieder ins Training eingestiegen.

Der Torhüter hatte am Dienstag aus Regenerationsgründen gefehlt. Bundestrainer Hansi Flick trainierte am Mittwoch auf Platz 6 neben dem Hamburger Volksparkstadion im Sonnenschein mit seinem gesamten 23er-Kader.

Flick hat für die Duelle mit Rumänien und am 11. Oktober mit dem DFB-Schreck Nordmazedonien in Skopje sechs Punkte als Ziel ausgegeben. "Wir wollen uns so schnell wie möglich qualifizieren", sagte er.