DFB-Team wohl ohne Neuer gegen Rumänien

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Manuel Neuer fällt wohl gegen Rumänien aus

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien (Freitag, 20:45 Uhr bei RTL) wohl ohne Kapitän Manuel Neuer auskommen.

Wie "Bild" und "kicker" übereinstimmend berichten, fällt der Torwart des FC Bayern wegen Adduktoren-Problemen aus. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte dies auf Anfrage nicht und verwies auf die Bekanntgabe der Aufstellung um 19:30 Uhr.

Dem Boulevardblatt zufolge rückt Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona gegen Rumänien ins Tor. Die deutsche Nummer zwei hatte Neuer zuletzt im März beim 1:2 gegen Nordmazedonien ersetzt. Insgesamt kommt ter Stegen auf 25 Länderspiele.

Bereits im September verpasste Neuer ein Länderspiel wegen einer Verletzung. Vor dem Duell gegen Liechtenstein (2:0) hatte der Routinier mit Schmerzen im Sprunggelenk zu kämpfen. Damals hatte Flick auf Arsenals Bernd Leno gesetzt.

Neuer hatte bereits das erste Training des DFB-Teams verpasst. Der 35-Jährige fehlte beim ersten Mannschaftstraining am Dienstag in Hamburg und absolvierte nach dem Bundesligaspiel des FC Bayern am Sonntagabend eine Regenerationseinheit im Teamhotel.