Nach Rumänien-Ausfall: Flick mit Update zu Manuel Neuer

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Manuel Neuer (l.) fiel zuletzt angeschlagen aus

Manuel Neuer fiel im WM-Qualifikationsspiel am Freitagabend gegen Rumänien kurzfristig mit Adduktorenproblemen aus. Der Kapitän der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft nahm auf der Bank Platz und ließ sich von Marc-André ter Stegen vertreten, der beim 2:1-Heimsieg der DFB-Elf über 90 Minuten zwischen den Pfosten stand. Am Samstag gab Bundestrainer Hansi Flick eine neue Wasserstandsmeldung zum Torhüter des FC Bayern München bekannt.

Entgegen einiger Befürchtungen, der 35-Jährige könnte auch für das zweite Quali-Spiel am Montag in Nordmazedonien angeschlagen fehlen, zeigte sich der Nationaltrainer hoffnungsfroh: "Ich denke, dass er für Montag wieder fit ist", meinte Hansi Flick gegenüber dem "kicker".

Am Samstag überraschte das deutsche Trainerteam zunächst mit einer ungewöhnlichen Maßnahme. Um das Mannschaftstraining wie gewohnt mit drei Torhütern bestreiten zu können, wurde kurzerhand Daniel Heuer Fernandes vom Hamburger SV zum Samstagstraining eingeladen.

Neuer-Rückkehr direkt in die Startformation?

Der HSV-Schlussmann profitierte dabei von der Tatsache, dass das Nationalteam ohnehin noch auf dem Gelände des Zweitligisten trainierte: "Das ist natürlich schon etwas kurios, aber als die Anfrage gekommen ist, musste ich natürlich nicht lange überlegen", meinte der Aushilfs-Nationalkeeper auf der HSV-Vereinshomepage. "Auch wenn es nur eine Trainingseinheit gewesen ist, ist es natürlich etwas Besonderes, im Kreise der Nationalmannschaft zu sein", fügte Heuer Fernandes hinzu.

Ob Manuel Neuer am Montagabend (ab 20:45 Uhr) in Skopje direkt wieder in die Startelf zurückkehrt, ist derzeit aber noch offen.

Holt die Deutsche Nationalmannschaft beim Gastspiel in Nordmazedonien ihren siebten Sieg im achten Spiel, winkt die vorzeitige Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar.

Das Hinspiel hatte die DFB-Auswahl im März dieses Jahres allerdings sensationell mit 1:2 verloren.