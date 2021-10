Bedient sich Bayern kommende Saison beim Barca-Ausverkauf?

Pressinphoto/Shutterstock via www.imago-images.de

Marc-André ter Stegen steht beim FC Bayern auf dem Wunschzettel

Der große FC Barcelona steckt aktuell in einer prekären finanziellen Situation und muss in Zukunft womöglich einige seiner Stars verkaufen, um die Lage zu entspannen. Der FC Bayern hofft in dieser Gemengelage anscheinend auf das ein oder andere Schnäppchen.

Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, verfolgt der deutsche Rekordmeister die Geschehnisse beim Kontrahenten aus Spanien derzeit mit großem Interesse. Sollte sich die finanzielle Notlage in Barcelona bis dahin nicht gelegt haben, sehe der FCB für den kommenden Sommer die Chance, Schlüsselspieler der Katalanen abzuwerben. Konkret sollen die Bayern nach den Stars Frenkie de Jong, Sergino Dest, Pedri und Marc-André ter Stegen die Finger ausstrecken.

Dem Bericht zufolge habe der FC Bayern bereits einzelne Spieler kontaktiert und sein Interesse signalisiert, wirklich konkret scheinen die Überlegungen aber noch nicht zu sein. Den Stars sei aber klargemacht worden, dass man Isar gesprächsbereit sei, falls diese in der Zukunft eine Veränderung anstreben.

Gerüchte um dieses Quartett sind wahrlich nicht neu. Medienberichten zufolge hat sich der amtierende deutsche Meister in der Vergangenheit bereits mit de Jong, Dest, Pedri und ter Stegen beschäftigt. Gerade Dest stand als mögliche Lösung für die Problem-Positionen hinten rechts in der Abwehr wohl lange auf dem Wunschzettel des deutschen Branchenführers.

FC Bayern hat "spannenderes Projekt" als Barca

Nach Einschätzung der "Sport" könnten die Bemühungen der Münchner nun durchaus von Erfolg gekrönt sein, schließlich könne der Klub derzeit ein "spannenderes sportliches Projekt" als der FC Barcelona vorweisen.

Hinzu kommt, dass der Champions-League-Sieger von 2020 mit Julian Nagelsmann als Trainer punkte. Der neue Bayern-Coach gilt als sehr versiert bei der Entwicklung junger Spieler und böte womöglich auch den Barca-Talenten einen Weg in die Weltklasse.

Der FC Barcelona hat sich in den vergangenen Jahren insbesondere während der Amtszeit von Präsident Josep Maria Bartomeu in finanzielle Schieflage bewegt. Aktuell plagt die Katalanen ein Schuldenberg von 1,35 Milliarden Euro. Aufgrund der finanziellen Belastungen musste Barca im Sommer bereits Superstar Lionel Messi ablösefrei ziehen lassen. Der Einkauf teurer Stars liegt ebenfalls auf Eis.

Unter diesen Voraussetzungen dürfte es der Verein schwer haben, um internationale Titel mitzuspielen und seine besten Spieler langfristig zu halten.