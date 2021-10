Ex-BVB-Star auf Formsuche! So urteilt Southgate über Sancho

Javier Garcia/Shutterstock via www.imago-images.de

Jadon Sancho (l.) zeigte für England eine ordentliche Leistung

Beim BVB war er über drei Jahre lang einer der absoluten Stars der Bundesliga, seit seinem millionenschweren Abgang zu Manchester United sucht Jadon Sancho aber noch seine Bestform. Immerhin: Bei seinem jüngsten Länderspiel-Auftritt für die englische Nationalmannschaft gegen Fußball-Zwerg Andorra (5:0) betrieb der Sommer-Abgang von Borussia Dortmund mächtig Eigenwerbung.

72 Minuten lang durfte Jadon Sancho am Samstagabend beim glatten Auswärtssieg in Andorra ran, steuerte in dieser Zeit zwei Torvorlagen zum Erfolg der Three Lions bei.

Der Auftritt des 21-Jährigen gefiel vor allem Englands Teammanager Gareth Southgate, unter dem Sancho zuletzt beileibe keinen einfachen Stand hatte.

"Ich fand, dass Jadon Sancho das ein paar Mal außergewöhnlich gut gemacht hat", lobte Southgate seinen Flügelstürmer zunächst für dessen jüngste Leistung im WM-Qualispiel. Der Coach weiß, dass der Ex-Dortmunder in seiner bisher wohl schwierigsten Karrierephase vor allem zählbare Erfolgserlebnisse braucht, um sein Formtief zu durchschreiten.

"Es ist wichtig, dass er die Assists gegeben hat. Man muss auch die Produktivität und den richtigen Pass am Ende haben", so Southgate weiter.

Beim BVB glänzte Sancho als genialer Vorlagengeber

Für den 51-Jährigen ist es nachvollziehbar, dass Sancho nach seinem Wechsel zurück auf die Insel bisher noch mit einigen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen und es in der Premier League für ManUnited bis dato erst auf zwei Startelfeinsätze gebracht hat.

"Eine neue Liga, ein neuer Verein, ein anderer Spielstil, ein andere Art des Trainings. Wieder in Manchester zu leben, umzuziehen und alles, was damit zusammenhängt. Das ist eine Menge zu verarbeiten. Es wird Zeit brauchen", weiß Southgate, der sich aber optimistisch zeigte: "Ich weiß, dass er sich auch mit dem Verein weiterentwickeln wird."

Für den BVB hatte Jadon Sancho zwischen 2017 und 2021 38 Tore in 104 Bundesliga-Spielen geschossen und glänzte zudem jahrelang als herausragender Vorlagengeber bei den Westfalen.