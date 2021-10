Schweizer Challandes nicht mehr Teamchef des Kosovo

APA/TT NEWS AGENCY

Challandes beendete Engagement für den Kosovo

Der Schweizer Bernard Challandes ist seit Mittwoch nicht mehr Nationaltrainer des Kosovo. Einen Tag nach dem 1:2 in der WM-Qualifikation gegen Georgien wurde der Vertrag mit dem 70-Jährigen vorzeitig aufgelöst. Challandes hatte die Mannschaft im März 2018 übernommen und beinahe zur EM in vergangenen Sommer geführt. Erst im Play-off scheiterte der Kosovo. In der laufenden WM-Qualifikation holte die Mannschaft aus den sieben bisher absolvierten Partien jedoch nur vier Punkte.

apa