Alves zurück im Nationalteam, Neymar fällt aus

APA/AFP

Dani Alves ist zurück im brasilianischen Nationalteam.

Ohne den verletzten Superstar Neymar, aber mit Altmeister Dani Alves wird die brasilianische Nationalmannschaft die ersten WM-Qualifikationsspiele des Jahres 2022 in Südamerika bestreiten.

Nationaltrainer Tite verzichtete vor den Spielen gegen Ecuador (27.1.) und Paraguay (1.2.) indes auf Renan Lodi, weil der Profi von Atletico Madrid noch nicht komplett gegen das Coronavirus geimpft ist.

In der Südamerika-Qualifikation führt Brasilien (35 Punkte) vor dem ebenfalls bereits fix für Katar qualifizierten Argentinien (29). Der 38-jährige Alves unterschrieb erst im November wieder beim FC Barcelona. Auch dabei ist der von den Katalanen kürzlich an Aston Villa verliehene Philippe Coutinho. Lodi erhielt die erste Impfung laut Angaben des Verbands erst am 10. Jänner, er dürfte deshalb in Ecuador nicht einreisen. "Ich persönlich denke, dass die Impfung eine soziale Verantwortung ist", sagte Tite bei der Kaderbekanntgabe in Rio de Janeiro.

