Keine Gelbsperre in europäischen Playoff-Endspielen

dpa

Die Spieler bei den europäischen Qualifikations-Playoffs zur Fußball-WM müssen keine Gelb-Sperre für die Finals befürchten

Die Spieler der zwölf Teilnehmer an den europäischen Qualifikations-Playoffs zur Fußball-WM gehen ohne die Gefahr einer drohenden Gelb-Sperre für die Finals in die Partien im März.

Der Weltverband FIFA bestätigte einen Bericht der Nachrichtenagentur AP, dem zufolge einzelne Verwarnungen aus der Gruppenphase der Qualifikation gelöscht werden. Das bedeutet, dass kein Nationalspieler ein mögliches Finalspiel um das Ticket für die Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) wegen einer im Halbfinale kassierten Verwarnung verpassen würde.

Die zwölf Nationen, darunter Europameister Italien und Portugal, spielen Ende März in sechs Halbfinals um den Einzug in drei Endspiele. Die Gewinner der Finals schaffen den Sprung zur WM, die Ende des Jahres in Katar stattfindet. Bereits gesperrte Spieler, die in der Gruppenphase zwei Gelbe Karten gesehen haben, profitieren von der Regelung allerdings nicht. Das betrifft beispielsweise Starspieler Zlatan Ibrahimovic, der - wenn er nominiert würde - Schweden im Halbfinale gegen Tschechien fehlen würde.