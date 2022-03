Danso fehlt ÖFB-Team - Ullmann nachnominiert

APA/EXPA/JOHANN GRODER

Maximilian Ullmann rückt wieder beim ÖFB-Team ein

Österreichs Teamchef Franco Foda hat seinen Kader für das Halbfinale im WM-Play-off am Donnerstag (20.45 Uhr) in Wales noch einmal verändern müssen. Der nachnominierte Kevin Danso sagte wegen Sprunggelenksproblemen ab. An seiner Stelle wurde Maximilian Ullmann nachnominiert. Der Linksverteidiger von Venezia sollte im Lauf des Nachmittages zum Team stoßen, gab der ÖFB Montagmittag bekannt.

Danso hatte am Samstag in der französischen Ligue 1 gegen Clermont Foot (3:1) sein erstes Tor für RC Lens erzielt. Im Nachgang der Partie hätten sich aber "Knöchelprobleme anhaltender Art manifestiert", erklärte eine ÖFB-Sprecherin. Danso war nach den krankheitsbedingten Ausfällen von Philipp Lienhart, Florian Grillitsch, Christopher Trimmel und Dejan Ljubicic erst am Sonntag nachnominiert worden.

Weil an seiner Stelle Außenverteidiger Ullmann nachrückt, hat das ÖFB-Team mit Martin Hinteregger, Aleksandar Dragovic und Stefan Posch noch drei von Foda meist als Innenverteidiger eingesetzte Akteure im Aufgebot. Kapitän David Alaba könnte diese Rolle, die er bei Real Madrid ausfüllt, aber ebenso bekleiden wie der nachnominierte Defensiv-Allrounder Stefan Ilsanker. Als Linksverteidiger stehen neben Alaba noch Salzburgs Andreas Ulmer und Ullmann zur Verfügung.

Ullmann, im Winter von Rapid nach Italien gewechselt und dort bisher erst mit zwei Ligaeinsätzen, hat noch kein Länderspiel absolviert. Der 25-jährige Oberösterreicher war aber im November für das abschließende WM-Quali-Spiel gegen die Republik Moldau (4:1) nachnominiert worden, nachdem Topstar Alaba aus Gründen der Belastungssteuerung bereits vor dem letzten Länderspiel des Jahres 2021 aus dem Kader entlassen worden war.

apa