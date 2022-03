ÖFB-Bilanz gegen Schottland knapp positiv

JONATHAN NACKSTRAND, APA

Clarkes Schotten sind vor dem Österreich-Spiel seit 7 Partien ungeschlagen

Österreichs Nationalmannschaft bekommt es am Dienstag im Wiener Happel-Stadion mit einem alten Bekannten zu tun. Die ÖFB-Auswahl trifft nach zwei Duellen im Rahmen der WM-Qualifikation bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres auf Schottland. Die jüngsten Erfahrungen mit dem Weltranglisten-40. - Österreich ist 30. - waren wenig erbaulich, in der Gesamtbilanz hat Rot-Weiß-Rot aber noch knapp die Nase vorne.

Am 25. März 2021 reichte es für die Österreicher im Hampden Park von Glasgow trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2. Knapp sechs Monate später kassierten David Alaba und Co. im Prater sogar eine 0:1-Heimniederlage. Dadurch legten die Schotten die Basis für Gruppen-Endrang zwei, womit sie ins WM-Play-off einzogen. Dort geht es nach derzeitigem Stand Ende Mai oder Anfang Juni vor Heimpublikum gegen die Ukraine, der Sieger kämpft anschließend auswärts gegen Österreich-Bezwinger Wales um ein Ticket für die Endrunde in Katar.

Robertson vor Rückkehr

Die Begegnung zwischen Schottland und der Ukraine hätte eigentlich am vergangenen Donnerstag stattfinden sollen, wurde jedoch wegen des Krieges verschoben. Dafür absolvierten die Schotten im Hampden Park einen Test gegen Polen, der 1:1 endete. Die Gastgeber, die zuvor sechs Länderspiele in Serie gewonnen hatten, führten nach einem Tor von Kieran Tierney (68.) bis zur 94. Minute mit 1:0, ehe Krzystof Piatek aus einem Elfmeter der Ausgleich gelang. Weltfußballer und Kapitän Robert Lewandowski saß in dieser Partie nur auf der Bank.

Auch bei den Schotten fehlte der Spielführer - Liverpool-Profi Andy Robertson musste wegen einer Corona-Infektion passen, könnte aber gegen Österreich möglicherweise wieder zur Verfügung stehen. Die beiden weiteren Schlüsselkräfte Tierney (Arsenal) und Scott McTominay (Manchester United) spielten gegen Polen durch. Daher könnte Schottlands Teamchef Steve Clarke dem Duo in Wien eine Pause gewähren. Der Torschütze vom September in Wien, Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), dürfte wegen einer Muskelverletzung ausfallen.

Clarke erwartet für Dienstag hochmotivierte Gastgeber. "Sie werden nach der Niederlage gegen Wales enttäuscht sein, aber jedes Mal, wenn man für sein Land spielt, will man sein Bestes geben. Sie werden das Match unbedingt gewinnen wollen", sagte Clarke.

Seit fünf Heimspielen sieglos gegen Schottland

Sollte den Österreichern tatsächlich ein Erfolg gelingen, würde man die Statistik gegen die Schotten wieder etwas aufpolieren. Derzeit steht die Bilanz bei acht Siegen und jeweils sieben Unentschieden und Niederlagen, wobei das ÖFB-Team zuletzt viermal sieglos blieb und nur eines der jüngsten neun Kräftemessen für sich entschied.

Die knapp positive Bilanz resultiert also aus früheren - teilweise denkwürdigen - Partien. So endete das erste Match am 16. Mai 1931 auf der Hohen Warte mit einem 5:0 für Österreich. Dieses Spiel gilt als die Geburtsstunde des Wunderteams. Am 16. Juni 1954 bestritt die ÖFB-Auswahl in Zürich ihr WM-Auftaktspiel gegen die Schotten, gewann 1:0 und wurde schließlich Dritter - bis heute der größte Erfolg in der heimischen Fußball-Geschichte.

In weniger guter Erinnerung der 30. Mai 2007, als sich Schottland im Hanappi-Stadion mit 1:0 durchsetzte. Die Partie wurde von wüsten Beschimpfungen der im Stadion anwesenden organisierten Rapid-Fanszene gegen den damaligen ÖFB-Kapitän Andreas Ivanschitz überschattet. Mittlerweile ist Österreich gegen Schottland seit fünf Heimspielen sieglos, zuletzt behielt man am 20. September 1978 (3:2 in der EM-Qualifikation) die Oberhand.

Bilanz Österreich - Schottland (22 Spiele - 8 Siege, 7 Unentschieden, 7 Niederlagen, Torverhältnis 35:28):

16. Mai 1931, Wien (FS): Österreich - Schottland 5:0

29. November 1933, Glasgow (FS): Schottland - Österreich 2:2

9. Mai 1937, Wien (FS): Österreich - Schottland 1:1

13. Dezember 1950, Glasgow (FS): Schottland - Österreich 0:1

27. Mai 1951, Wien (FS): Österreich - Schottland 4:0

16. Juni 1954, Zürich (WM): Österreich - Schottland 1:0

19. Mai 1955, Wien (FS): Österreich - Schottland 1:4

2. Mai 1956, Glasgow (FS): Schottland - Österreich 1:1

29. Mai 1960, Wien (FS): Österreich - Schottland 4:1

8. Mai 1963, Glasgow (FS): Schottland - Österreich 4:1

6. November 1968, Glasgow (WM-Q): Schottland - Österreich 2:1

5. November 1969, Wien (WM-Q): Österreich - Schottland 2:0

20. September 1978, Wien (EM-Q): Österreich - Schottland 3:2

17. Oktober 1979, Glasgow (EM-Q): Schottland - Österreich 1:1

20. April 1994, Wien (FS): Österreich - Schottland 1:2

31. August 1996, Wien (WM-Q): Österreich - Schottland 0:0

2. April 1997, Glasgow (WM-Q): Schottland - Österreich 2:0

30. April 2003, Glasgow (FS): Schottland - Österreich 0:2

17. August 2005, Graz (FS): Österreich - Schottland 2:2

30. Mai 2007, Wien (FS): Österreich - Schottland 0:1

25. März 2021, Glasgow (WM-Q): Schottland - Österreich 2:2

7. September 2021, Wien (WM-Q): Österreich - Schottland 0:1

