Janko mit Kritik an ÖFB-Spitze und Schöttel

Marc Janko äußert sich kritisch

Ex-Teamstürmer Marc Janko hat die im ÖFB-Präsidium versammelte sportliche Kompetenz öffentlich angezweifelt. Das Engagement der Vertreter im Amateur-Fußball sei "gut und wichtig für die breite Masse, aber für den Profibereich muss eine Expertise her, die sich auch in diesem Bereich auskennt", sagte Janko am Samstag in "Sport Aktuell" im ORF-Fernsehen. "Zum Wohl des österreichischen Fußballs darf die Frage erlaubt sein, ob es nicht der richtige Zeitpunkt ist für eine Reform."

Auch die Rolle von Sportdirektor Peter Schöttel, wie Janko ein früherer ÖFB-Teamspieler, beurteilt Janko kritisch. So hinterfragte er den Auswahlprozess vor der Bestellung von Noch-Teamchef Franco Foda: "Bei allem Respekt für Peter Schöttel, er hat alle drei Endkandidaten - das war (Andreas) Herzog, Thorsten Fink und Franco Foda - als gleichwertig empfunden. Da stelle ich mir schon die Frage: Welche Idee hatte er dahinter? Gab es überhaupt ein Konzept, wie man Fußball spielen möchte?"

Wir wünschen unserem Sportdirektor Peter Schöttel alles Gute und viel Gesundheit zu seinem heutigen Geburtstag!🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖsterreich pic.twitter.com/uSXb5Fv7Dv — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 26. März 2022

Eine Reform sollte die Fragen beantworten "Wo wollen wir hin? Wie wollen wir sein? Und wie wollen wir dahin?", sagte Janko. Der 39-Jährige arbeitet nach Beendigung seiner aktiven Karriere derzeit unter anderem als TV-Experte.

