Foda gibt Rücktritt als ÖFB-Teamchef bekannt

APA/GEORG HOCHMUTH

Fodas Teamchef-Ära endet nach viereinhalb Jahren

Franco Foda wird am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Schottland sein letztes Länderspiel als österreichischer Teamchef absolvieren. Diese Entscheidung gab der Deutsche am Montag in einer ÖFB-Pressekonferenz bekannt.

Sein Vertrag beim ÖFB wäre mit Monatsende abgelaufen. Die Möglichkeit einer Verlängerung hatte die Verbandsspitze trotz des Aus im WM-Play-off in Wales (1:2) zuletzt nicht gänzlich ausgeschlossen.

"Wir haben uns nicht für die WM qualifiziert. Dafür übernehme ich die volle Verantwortung", betonte Foda. Seine Trainertätigkeit sei damit nach dem Schottland-Spiel beendet. Seine laut eigenen Angaben am Sonntag getroffene Entscheidung hatte Foda bereits am Montagvormittag der Mannschaft mitgeteilt. "Ich war mit voller Ehre und großem Stolz Nationaltrainer", betonte der 55-Jährige. Das Amt hatte er seit November 2017 ausgeübt.

apa