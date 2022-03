Mbappé trifft doppelt bei Frankreich-Gala

IMAGO/JB Autissier

Kylian Mbappé erzielte gegen Südafrika zwei Treffer

Angeführt von Superstar Kylian Mbappé hat Weltmeister Frankreich seinen siebten Sieg in Folge gefeiert.

Die Équipe Tricolore gewann den Test gegen Südafrika in Lille mit 5:0 (2:0) und zeigt sich auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung in Katar weiter in Topform.

Mbappé erzielte mit einem Traumtor in den Winkel (23.) und einem an ihm verschuldeten und souverän verwandelten Foulelfmeter (76.) einen Doppelpack.

Für die weiteren Tore sorgten Olivier Giroud (33.), Wissam Ben Yedder (81.) und Matteo Guendouzi (90.+2).

Südafrikas Khuliso Mudau sah kurz vor Schluss (84.) die Rote Karte.