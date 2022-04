Lustenau erleidet Dämpfer im Aufstiegskampf

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Markus Mader und Lustenau muss sich mit dem Remis begnügen.

Tabellenführer Austria Lustenau hat im engen Aufstiegsrennen der 2. Liga Punkte liegengelassen. Die Vorarlberger kamen am Samstag beim Tabellendritten Blau Weiß Linz zu einem 1:1 (0:1).

Ihr Vorsprung auf Verfolger FAC schmolz auf zwei Punkte. Die Floridsdorfer hatten sich am Freitag mit einem 3:0 in Horn für einen Vorwoche-Ausrutscher rehabilitiert. Sie treffen am Freitag auf Blau Weiß, während Lustenau am Sonntag St. Pölten empfängt. Drei Runden sind noch zu spielen.

Michael Cheukoua (66.) bescherte Lustenau einen eher glücklichen Punkt, nachdem Paul Mensah die die erste Hälfte dominierenden Linzer in Führung gebracht hatte. (20.). Die Austria hatte zuvor fünf Spiele in Folge gewonnen.

Blau Weiß hat mit nun elf Punkten Rückstand auch rechnerisch keine Chancen mehr auf den Titel. Der Tabellen-15. Dornbirn feierte beim 2:1 zuhause gegen Rapid II indes den sechsten Saisonsieg.

apa