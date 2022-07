Klagenfurt holt 0:0 im Test gegen Southampton

GEPA pictures/ Florian Mori

Austria Klagenfurt erreicht ein torloses Unentschieden

Austria Klagenfurt hat die Vorbereitung auf die am Wochenende beginnende Bundesliga-Saison mit einem Remis abgeschlossen.

Southampton vergibt Handelfmeter

Die Kärntner trennten sich am Montag in Klagenfurt von dem vom Steirer Ralph Hasenhüttl trainierten Southampton FC 0:0. Der englische Premier-League-Club war die spielbestimmende und gefährlichere Mannschaft und traf in der ersten Hälfte durch Will Smallbone und Ibrahim Diallo zweimal nur das Torgehäuse.

Das internationale Freundschaftsspiel gegen @SouthamptonFC endet mit einem 0:0.



Den Spielbericht zum Spiel gegen Southampton lest ihr jetzt hier 👉🏼 https://t.co/zueBASaTZw#SKA pic.twitter.com/WAljkIEyVy — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) 18. Juli 2022

In der 67. Minute parierte der eingewechselte Austria-Torhüter Marco Knaller einen Handelfmeter von Adam Armstrong. Klagenfurt startet am Samstag gegen den LASK in die Meisterschaft.

apa