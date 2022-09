Tel jüngster Bayern-Pflichtspieltorschütze

APA/AFP

Mathys Tel sicherte sich einen Eintrag in den Club-Geschichtsbüchern

Sturmtalent Mathys Tel hat sich mit seinem Treffer zum 2:0 im DFB-Pokal-Spiel gegen Viktoria Köln zum jüngsten Pflichtspieltorschützen des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München im Profi-Fußball gekrönt.

>> Spielbericht: Viktoria Köln gegen Bayern München

Der französische Offensivspieler löste im Alter von 17 Jahren und 126 Tagen Jamal Musiala ab, der bei seinem Treffer im September 2020 rund zweieinhalb Monate älter gewesen war. "Mathys hat ein tolles Tor gemacht", lobte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 5:0-Erfolg.

Der Clubkollege von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer sei ein Investment für die Zukunft. "Aber es ist mit 17 Jahren nicht so leicht, Stammspieler bei Bayern München zu werden", so Nagelsmann. Schon in der nächsten Woche könnte der Jungstar, der im DFB-Pokal sein Startelf-Debüt für die Münchner gab, einen nächsten bayrischen Bestwert setzen. Bei einem Einsatz in der "Königsklasse" wäre Tel jüngster Champions-League-Spieler der Vereinsgeschichte. Die aktuelle Nummer drei in diesem Ranking ist der mittlerweile erfolgreich bei Real Madrid spielende ÖFB-Star David Alaba.

