Quieroz startet erfolgreich als Iran-Teamchef

AFLO

Der Portugiese startete erfolgreich in seine zweite Amtszeit als Iran-Teamchef.

In der NV Arena von St. Pölten ist Carlos Quieroz am Freitag erfolgreich in seine zweite Amtszeit als Teamchef der iranischen Nationalmannschaft gestartet. Dank eines späten Treffers von Mehdi Taremi (79.) feierte die Mannschaft des Portugiesen einen etwas glücklichen 1:0-Sieg über Uruguay und tankte damit Selbstvertrauen für die WM Ende November in Katar.

Ein anderer Test ging in der Generali Arena der Wiener Austria über die Bühne. Dort setzte sich Kanada gegen WM-Gastgeber Katar mit 2:0 durch, die Treffer erzielten Cyle Larin (4.) und Jonathan David (13.). Die dritte internationale Begegnung auf österreichischem Boden entschied in Wr. Neustadt Paraguay für sich, es besiegte die Vereinigten Arabischen Emirate 1:0.

apa