ÖFB-Vorverkauf für Duell mit Italien startet

APA/HANS PUNZ

Schauplatz im November ist das Ernst-Happel-Stadion

Ab Donnerstag sind Karten für das freundschaftliche Länderspiel zwischen Österreich und Europameister Italien am 20. November im Wiener Ernst-Happel-Stadion erhältlich.

Wie der ÖFB am Mittwoch per Aussendung mitteilte, liegen die Preise zwischen 14 und 58 Euro. Die jüngste Begegnung der beiden Teams gab es im Vorjahr im Achtelfinale der EURO 2020 in London. Österreich musste sich dem späteren Champion nach der Verlängerung mit 1:2 geschlagen geben.

apa