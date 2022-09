Bittencourt adelt Füllkrug: "Bester deutscher Stürmer"

Werder Bremens Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt glaubt an eine Chance von Mannschaftskollege Niclas Füllkrug auf die Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar.

"Er hat auf jeden Fall die Qualität dafür. Ich glaube, die Zahlen sprechen für ihn", sagte der Fußball-Profi am Donnerstag in einer Medienrunde.

Der 28-Jährige, der nach einer wochenlangen Rippen-Verletzung vor dem Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18:30 Uhr) ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war, schwärmte von seinem Angriffs-Kollegen: "Ich glaube, er ist der beste deutsche Stürmer, den wir gerade haben." Jetzt gehe es in den Spielen vor der im November beginnenden WM darum, dass er sich davon nicht beeindrucken lasse. "Er bringt alles mit, was ein Stürmer hat, und den es so eigentlich auch gar nicht mehr gibt - zumindest nicht in Deutschland", fügte Bittencourt hinzu.

Füllkrug liegt derzeit mit fünf Treffern als bester deutscher Torschütze auf dem zweiten Platz der Liga-Torjägerliste hinter Sheraldo Becker von Union Berlin, der bislang sechs Tore erzielt hat. "Wenn wir als Mannschaft gute Leistungen an den Tag legen bis zur WM und "Fülle" seinen Teil dazu beiträgt, dann wird er sicherlich ein Thema sein", sagte Bittencourt. Füllkrug hatte hinsichtlich einer möglichen Chance zuletzt gesagt, dass es für ihn keinen Grund gebe, sich dazu zu äußern.