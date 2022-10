Ex-BVB-Profi erlöst Inter Mailand

IMAGO/Giuseppe Maffia

Henrikh Mkhitaryan macht den Unterschied

FC Bayern Münchens Champions-League-Gegner Inter Mailand hat bei seiner Aufholjagd in der italienischen Serie A in einem spektakulären Spiel den dritten Sieg in Serie gefeiert.

Bei AC Florenz siegte Inter durch einen Treffer des Ex-Dortmunders Henrikh Mkhitaryan in der fünften Minute der Nachspielzeit 4:3 (2:1) und rückte mit 21 Punkten vorerst auf Platz sieben vor.

Der frühere Frankfurter Luka Jovic hatte für die Fiorentina in der 90. Minute mit seinem zweiten Saisontor zum 3:3 ausgeglichen. Der im Sommer aus Rom gekommene Mkhitaryan traf aber schließlich erstmals für Inter in der Liga - die Gäste hatten zuvor 2:0 und 3:2 geführt. Nationalspieler Robin Gosens wurde in der 67. Minute eingewechselt.