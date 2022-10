Fortuna Düsseldorf stoppt Negativtrend beim KSC

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Fortuna Düsseldorf hat den KSC bezwungen

Fortuna Düsseldorf hat den Schwung aus dem DFB-Pokal mitgenommen und den Negativtrend in der 2. Fußball-Bundesliga nach zuletzt zwei Niederlagen gestoppt.

Vier Tage nach dem Achtelfinaleinzug gegen Jahn Regensburg siegten die Rheinländer am 13. Spieltag beim Karlsruher SC mit 2:0 (2:0) und schoben sich auf Rang sechs vor. Der KSC bleibt im Niemandsland der Tabelle stecken.

Mit seinen ersten Saisontreffern brachte Kristoffer Peterson (8./22.) den selbsternannten Aufstiegsanwärter komfortabel in Führung. In der Folge war der KSC bemüht, aber Angreifer Fabian Schleusener (39./53.) und der eingewechselte Simone Rapp (59.) scheiterten aus aussichtsreicher Position. In der 75. Minute kam es zu einem Kuriosum, als der Schuss von Düsseldorfs Tim Oberdorf an beide Innenpfosten ging.

Karlsruhe begann aktiv und setzte die Fortuna mit Gegenpressing früh unter Druck. Doch die Fortuna schlug eiskalt zu: Beide Male ging es über die linke Seite, beide Male vollstreckte Peterson, beide Male agierte Karlsruhes Philip Heise unglücklich. Zunächst fälschte der Linksverteidiger Petersons Torabschluss zur Führung unhaltbar ab, dann verlor er den Schweden beim 0:2 aus den Augen.