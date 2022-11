Breitenreiter forderte bessere TSG-Defensive

IMAGO/osnapix

André Breitenreiter und die TSG wollen sich mit einem Sieg in die Pause verabschieden

Trainer André Breitenreiter vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim möchte sich mit einem Erfolgserlebnis in die lange Winterpause verabschieden.

"Unser Team hat in dieser Saison schon viele tolle Spiele gezeigt, besonders in Heimspielen", sagte Breitenreiter vor der Begegnung gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Daran wollen wir anknüpfen und mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen."

Nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge soll im letzten Pflichtspiel des Jahres wieder ein Sieg her. Dafür müsse die Mannschaft "wieder besser verteidigen", sagte Breitenreiter.

Verzichten muss der 49-Jährige neben den Langzeitverletzten voraussichtlich auch auf Sebastian Rudy und Stanley Nskoi, die krankheitsbedingt wohl nicht zur Verfügung stehen.