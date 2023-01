Rieds Sahin-Radlinger bei Testspiel verletzt

APA/ERWIN SCHERIAU

Sahin-Radlinger droht eine lange Pause

Bundesligist SV Ried muss wohl längere Zeit auf Tormann Samuel Sahin-Radlinger verzichten. Der 30-Jährige erlitt am Samstag beim 2:2-Testremis gegen Zweitligist SKN St. Pölten kurz vor der Pause bei einem Zusammenprall mit Gäste-Akteur Kevin Monzialo vermutlich eine schwere Knieverletzung.

Genaue Diagnose gab es vom Verein vorerst keine, eine MR-Untersuchung soll Klarheit bringen. Sahin-Radlinger hatte im Herbst alle 16 Ligapartien für die Innviertler absolviert.

Die Rieder starten am kommenden Samstag (18 Uhr) im ÖFB-Cup-Viertelfinale beim Wiener Sport Club ins Frühjahr, in der Bundesliga ist am 12. Februar der TSV Hartberg (14.30 Uhr) zu Hause der erste Gegner.

apa