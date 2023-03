Real patzt: FC Barcelona kommt Titel näher

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN

Der FC Barcelona jubelt in der Liga

Der FC Barcelona hat im Rennen um die spanische Fußball-Meisterschaft einen großen Schritt in Richtung Titel gemacht.

Die Katalanen siegten am Sonntag gegen den FC Valencia mit 1:0 (1:0) und bauten den Vorsprung auf Verfolger und Rivale Real Madrid auf neun Punkte aus. Die Königlichen patzten bei Betis Sevilla und kamen nicht über ein 0:0 hinaus.

Raphinha (15.) brachte Barcelona, das weiter auf den am Oberschenkel verletzten Robert Lewandowski verzichten musste, früh auf die Siegerstraße.

Ferran Torres verschoss einen Handelfmeter (55.) für die Mannschaft um Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen. Kurz darauf musste Barca-Verteidiger Ronald Araujo (59.) wegen einer Notbremse mit Rot vom Platz, der Tabellenführer brachte den Sieg aber in Unterzahl über die Zeit.

Real Madrid im dritten Pflichtspiel in Serie ohne Erfolg

Mit Rio-Weltmeister Toni Kroos und Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf jubelten der Champions-League-Sieger Real in der 13. Minute über den vermeintlichen Führungstreffer.

Das Freistoßtor von Stürmerstar Karim Benzema wurde aber wegen eines Rüdiger-Handspiels vom VAR zurückgenommen. Im zweiten Durchgang erhöhten die Madrilenen den Druck, es blieb aber bei der Nullnummer.

Die Mannschaft von Carlo Ancelotti blieb damit im dritten Pflichtspiel in Serie ohne einen Erfolg. Erst am vergangenen Donnerstag hatte Madrid das Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey gegen Rivale Barcelona 0:1 verloren. Das Rückspiel steigt am 19. März.