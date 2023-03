Danso findet mit Lens wieder auf Siegesstraße

APA/AFP

Danso spielte auch im 27. Ligaspiel durch

RC Lens hat sich im Kampf um Rang zwei in der französischen Ligue 1 zurückgemeldet.

ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso und Co. setzten sich am Sonntag bei Clermont Foot deutlich mit 4:0 durch und konnten sich damit nach drei sieglosen Pflichtspielen wieder einmal über ein Erfolgserlebnis freuen. Der 24-jährige Danso spielte auch im 27. Saisonspiel durch und entschied dabei auch ein ÖFB-internes Duell mit dem in der 62. Minute ausgetauschten Muhammed Cham für sich.

Lens verbesserte sich dank des überragenden Stürmers Lois Openda, der dreimal traf und das vierte Tor auch noch vorbereitete, zumindest für wenige Stunden auf Rang drei und rückte bis auf einen Zähler an den Zweiten Olympique Marseille heran. Clermont Foot ist Elfter.

