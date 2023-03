Nagelsmann vor BVB-Duell unter Druck: "Wir müssen gewinnen"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Steht beim FC Bayern unter Druck: Julian Nagelsmann (r.)

Titelrennen und Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga spitzen sich weiter zu. Hertha BSC und der VfB Stuttgart leiden im Keller, die größte Veränderung gab es allerdings ganz oben: Der neue Spitzenreiter heißt nach einem Kantersieg gegen Köln nämlich Borussia Dortmund - auch dank einer Pleite des FC Bayern. Die Stimmen zum 25. Spieltag:

FSV Mainz 05 - SC Freiburg 1:1

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es ist gut, dass wir das Tor machen, wir freuen uns darüber. Aber wir müssen kritisch umgehen mit den letzten beiden Spielen. Wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, ist weit, weit weg von unseren Ansprüchen. Wir haben uns selbst ein bisschen im Stich gelassen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wenn du siehst, welche Energie bei Mainz auf den Platz kommt, wenn du nicht mit allem dagegenhältst, dann wirst du hier aufgefressen. Die Mannschaft hat alles an Energie auf den Platz gebracht und war mental stark. Ich kann nicht wahnsinnig unglücklich sein. Wenn eine Mannschaft nach der unglücklichen Niederlage gegen Juve so auftritt, kann ich nur den Hut ziehen."

Bayer Leverkusen - Bayern München 2:1

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): "Es ist unglaublich für uns, der Sieg, die Leistung. Um gegen Bayern, die beste Mannschaft in Europa, zu gewinnen, muss man es in fast allen Bereichen perfekt machen. Das ist uns gelungen. Wir haben intensiv gespielt, aber auch sehr, sehr gut. Es war ein verdienter Sieg für uns, es war wichtig."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Leverkusen hat verdient gewonnen. Wir waren außer in den letzten zehn Minuten die schlechtere Mannschaft. In der ersten Halbzeit haben wir sehr viel allein gemacht. Es war wenig Power von uns auf dem Feld. Wir haben kein gutes Spiel gemacht und verdient verloren."

... zu den Gründen für die Niederlage: "Wir haben zuletzt in der Paarung von Emotionen und Qualität Schritte nach vorne gemacht. Heute waren wir aber träge, wir haben ganz wenige Zweikämpfe gewonnen und dann wird es immer schwer, auswärts sowieso. Wir hatten wenige Phasen, in denen wir drei, vier Pässe am Stück hatten. Wir haben für die Umstellung zu lange gebraucht und dann später viel zu tief verteidigt. Insgesamt waren wir heute einfach nicht gut.

... zum kommenden Duell mit dem BVB: "Wir müssen das Spiel gewinnen, ansonsten wird es schwierig, die Meisterschaft zu holen."

... zu den Elfmeterentscheidungen: "Ich habe relativ schnell gesehen, dass beides Elfmeter waren. Vielleicht standen Spieler davor, aber Schwalben waren es auf jeden Fall keine."

Thomas Müller (Kapitän FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Leverkusen hat es heute sehr gut gemacht, sie waren sehr giftig. Sie sind normalerweise eine spielstarke Mannschaft, aber heute waren sie vor allem gegen den Ball sehr unangenehm. Wir haben leider nur wenig von dem, was uns zuletzt stark gemacht hat, auf den Platz gebracht. Wir haben sehr viele Bälle sehr schnell wieder verloren. Wir gehen dann trotzdem mit einem schönen Angriff in Führung. Auf das ganze Spiel gesehen, ist die Niederlage leider verdient."

... zu den Umstellungen: "Wir haben in der ersten Halbzeit defensiv etwas angepasst, aber da haben wir als Team zu lange gebraucht, um das umzusetzen. Das Stadion war sehr laut und wir hatten keine ruhige Minute, in der wir das besprechen konnten. Unabhängig davon, war Leverkusen heute einfach giftiger und galliger. Das, was uns zuletzt ausgezeichnet hat, hat Leverkusen heute auf den Platz gebracht."

... zu den Elfmeterentscheidungen: "Das ist in beiden Fällen ein klares Foul. Wir brauchen nicht über die Schiedsrichterentscheidungen zu diskutieren, da gibt es andere Themen."

... zur Frage, wo die Bayern stehen: "Auf jeden Fall steht der FC Bayern in der Bundesliga nicht da, wo er stehen soll. Es war ein ganz wichtiges Spiel. Das wussten wir vorher, haben wir aber während den 90 Minuten nicht zeigen können. Wir müssen uns einige Fragen stellen. Wir wollen verletzungsfrei durch die Länderspielpause kommen und dann haben wir mit Dortmund direkt einen richtigen Knaller. Die Ausgangslage haben wir uns anders vorgestellt."

Joshua Kimmich (Torschütze FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Generell war es in sehr vielen Bereichen von uns heute zu wenig und trotzdem gehen wir mit einem 1:0 in die Halbzeit. Wir spielen gefühlt eine bessere zweite Halbzeit, verlieren es aber dann durch zwei Elfmeter, was sehr ärgerlich ist. Unter dem Strich hatten wir es heute nicht verdient, das Spiel zu gewinnen. Ich sehe nichts Positives im heutigen Spiel."

... zur Offensive: "Es ist schwierig, sich in jedem Spiel zehn klare Chancen zu erarbeiten. Wir gehen in Führung und dann muss das manchmal auch reichen. Wir hatten dann noch ein paar Chancen und Leverkusen hatte auch nicht die Vielzahl an Chancen. Es war relativ wenig auf beiden Seiten, aber wenn du 1:0 führst, musst du auch die Coolness haben, das Spiel über die Zeit zu bringen."

... zu den nächsten Wochen: "Es wird sich viel in den Wochen nach der Pause entscheiden. Da haben wir Dortmund, zweimal Freiburg und zweimal Manchester City. Danach schauen wir, wo wir stehen."

Union Berlin - Eintracht Frankfurt (2:0)

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Wir haben gut begonnen und hatten die ersten Minuten Zugriff. Dann haben wir ein bisschen den Faden verloren und taktisch ein bisschen was angepasst. Ich glaube, dann war die Organisation wieder klar. Ich glaube schon, dass wir dieses Gesicht, was wir von uns auch eingefordert haben, gesehen haben. Vielleicht auch ein glücklicher Sieg, aber ich glaube schon, dass die Mannschaft sehr viel dafür aufgewendet hat."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Hätte, wenn und aber. Ich bin vorsichtig, denn alles, was ich heute sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. Und deshalb ist es heute besser, den Mund zu halten."

Borussia Dortmund - 1. FC Köln (6:1)

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Jeder Sieg ist wichtig. Natürlich war die Stimmung in der vergangenen Woche nicht top - aber wir haben in der Liga jetzt 28 der letzten 30 Punkte geholt. Das war ein gelungener und schöner Abend, es war vom Torwart bis zum Stürmer ein richtig gutes Spiel. Wir können alle loben."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Alles hat nicht funktioniert. Wir haben den Arsch vollgekriegt. Da will ich gar nicht in Einzelgeschichten reingehen: Wir waren in allen Belangen nicht so gut wie Dortmund. Damit müssen wir umgehen, besonders ich, denn ich stehe in der Verantwortung."

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg (0:1)

Bruno Labbadia (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht den Zugriff bekommen. Wir haben uns taktisch nicht so gut verhalten. Wolfsburg ist eine gute Mannschaft, ist eingespielt, Niko hat gute Arbeit geleistet. In der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, dass wir viel mutiger vorne angreifen müssen. Wir waren ein paar Mal dran, aber uns hat die Durchschlagskraft gefehlt."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Ich bin mit der Leistung und dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir wussten, dass es nicht leicht werden würde. Wir haben aber nichts Nennenswertes zugelassen. Wir können heute sehr zufrieden sein."

VfL Bochum - RB Leipzig (1:0)

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Wir haben wenig zugelassen, insgesamt gut verteidigt und sind verdient mit 0:0 in Halbzeitpause gegangen. Wir wussten, dass wir wenig Torchancen bekommen würden, deshalb waren Standards ein Thema. Es freut mich, dass das so gelungen ist. In den letzten zehn Minuten war es wild, dann kam ein überragender Manuel Riemann."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Es ist das Spiel geworden, das wir erwartet haben: Bochum zu Hause mit einer Menge Energie, viel Wucht in den Zweikämpfen. Wir haben über weite Strecken sehr ordentlich verteidigt, wenig zugelassen. Ein einfaches Standard-Gegentor, dann wird es in Bochum natürlich schwer. Hintenraus haben wir noch mal richtig angeschoben, Powerplay gespielt, aber unsere Riesenchancen nicht genutzt. Am Ende steht eine enttäuschende Niederlage."

FC Augsburg - Schalke 04 (1:1)

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Wir waren in einem intensiven Kampfspiel die etwas bessere Mannschaft bis zum Tor. Die Rote Karte war der Knackpunkt, danach ging es nur noch darum, es wegzuverteidigen. Das ist uns sehr gut gelungen. Der Zeitpunkt, in dem wir den Elfmeter bekommen, ist dann sehr ärgerlich. Das Minimalziel war, Schalke auf Abstand zu halten, das haben wir geschafft."

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "In der ersten Halbzeit hat mir komplett die Überzeugung gefehlt bei meiner Mannschaft, das habe ich in der Halbzeit sehr deutlich angesprochen. Beim zweiten Ball waren wir jedes Mal zweiter Sieger, das war sehr, sehr ärgerlich. Dann haben wir Augsburg eingeladen, ein Tor zu schießen. Die Rote Karte hat uns sehr geholfen, aber auch da haben wir es sehr, sehr schlecht gelöst. Wir haben aber nie aufgegeben, nehmen den Punkt gerne mit und müssen uns dafür nicht schämen."

TSG Hoffenheim - Hertha BSC (3:1)

Pellegrino Matarazzo (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir sind sehr vorsichtig ins Spiel gekommen. Mit dem Führungstreffer sind wir gewachsen. Ich freue mich für die Mannschaft, dass sie sich belohnt hat."

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Es war eine völlig verdiente Niederlage. Wir haben keine gute Leistung gezeigt und Geschenke verteilt. Die Elfmeter waren eindeutig. Danach haben wir keine gute Reaktion gezeigt."

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen (2:2)

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir hätten den Sieg verdient gehabt, daher fühlt sich der späte Ausgleich wie eine Niederlage an. Wir haben ein erstklassiges Spiel abgeliefert, haben viele Chancen kreiert. Aber man muss die Chancen auch machen. Wer weiß, vielleicht wird dieser Punkt noch wertvoll, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Wir sind mit vielen Handicaps angetreten, haben auf wahnsinnig viele Spieler verzichten müssen. In der zweiten Halbzeit hatten wir sicher weniger Spielanteile. Aber wir sind zweimal zurückgekommen, das nötigt mir riesigen Respekt ab. Unter dem Strich war es ein sehr verdienter Punkt für diese Umstände."