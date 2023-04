Holstein Kiel bedient sich bei Preußen Münster

FIRO/SID

Nicolai Remberg von Preußen Münster läuft künftig für Holstein Kiel auf

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat für die neue Saison Mittelfeldspieler Nicolai Remberg von Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster verpflichtet.

Wie der Verein am Freitag bekannt gab, unterschreibt der 22-Jährige einen Vertrag bis 2026.

In 103 Regionalliga-Partien erzielte Remberg bislang 14 Treffer und bereitete zwölf vor, am vergangenen Wochenende gelang ihm mit Münster der vorzeitige Aufstieg in die 3. Liga.