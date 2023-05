IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Laura Donhauser bleibt beim 1. FC Köln

Frauenfußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den Vertrag mit Laura Donhauser (21) bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Donhauser war im Jahr 2021 von Bayern München zum FC gewechselt.

In dieser Saison schaffte Donhauser mit den FC-Frauen zum zweiten Mal in Folge den Klassenerhalt in der Frauen-Bundesliga.