Ter Stegen und Kehrer im DFB-Camp angekommen

IMAGO/Schüler/Marc Schueler/SID/IMAGO/Marc Schueler

Kehrer und Ter Stegen in Frankfurt angekommen

Europapokalsieger Thilo Kehrer und Torhüter Marc-André ter Stegen sind am Freitag plangemäß ins Lager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Frankfurt/Main nachgereist.

Kehrer hatte mit West Ham United am Mittwochabend den Titel in der Conference League gewonnen, ter Stegen befand sich mit dem FC Barcelona auf einer Asienreise.

Bundestrainer Hansi Flick hat seinen Kader drei Tage vor dem symbolträchtigen 1000. Länderspiel gegen die Ukraine am Montag (18:00 Uhr/ZDF) in Bremen allerdings immer noch nicht komplett. Ilkay Gündogan (Manchester City) und Robin Gosens (Inter Mailand) spielen am Samstag in Istanbul noch das Champions-League-Finale.

Kevin Schade (FC Brentford), der ohnehin nur gegen die Ukraine spielen sollte, war wegen muskulärer Probleme bereits am Donnerstag abgereist. Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) und Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) reisen am Sonntag von Frankfurt aus weiter ins U21-Trainingslager in Südtirol.

Die A-Nationalmannschaft trifft vier Tage nach dem Ukraine-Spiel in Warschau auf Polen, den Abschluss bildet das Duell mit Kolumbien in Gelsenkirchen am 20. Juni.