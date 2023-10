Miami erleidet Rückschlag ohne Messi

AFP/GETTY IMAGES/SID/MEGAN BRIGGS

Messi wieder nur auf der Tribüne

Ohne den weiterhin verletzten Fußball-Weltmeister Lionel Messi hat Inter Miami einen Dämpfer im Kampf um die Playoffs in der Major League Soccer (MLS) kassiert.

Das Team aus dem US-Bundesstaat Florida verpasste am Samstag beim 1:1 (0:0) gegen New York City FC den Sieg, rettete aber durch einen späten Treffer von Josef Martinez (90.+5) immerhin einen Punkt.

Messi, der die Finalniederlage am Mittwoch im U.S. Open Cup gegen Houston Dynamo (1:2) sowie das 1:1 in der Liga bei Orlando City verpasst hatte, fehlte erneut verletzungsbedingt. Als offiziellen Grund nannte Miami zuletzt eine "Muskelermüdung" beim argentinischen Superstar. Auch Teamkollege Jordi Alba lief nicht gegen New York auf.

Messi "trainiert auf dem Platz, anders als die Gruppe, aber er fühlt sich immer besser", sagte Miami-Trainer Gerardo Martino: "Am Dienstag werden wir ihn beurteilen, weil wir nach Chicago reisen. Aber wir werden kein Risiko eingehen."

Miami liegt in der MLS bei noch vier ausstehenden Spielen auf dem 13. Platz der Eastern Conference. Der Rückstand auf den ersten Play-off-Rang neun beträgt vier Punkte.

Der FC Cincinnati sicherte sich derweil mit dem 3:2 (2:2)-Sieg beim Toronto FC den ersten Platz im Osten und den "Supporters' Shield". Diesen erhält das Team mit der besten Bilanz nach der regulären Saison.