Feiersinger schreibt bei der AS Roma doppelt an

GEORG HOCHMUTH, APA

Feiersinger war in Torlaune

Tor-Premiere für Österreichs Teamspielerin Laura Feiersinger in der italienischen Serie A Femminile.

Die Offensivspielerin glänzte am Samstag beim 5:0-Auswärtserfolg der AS Roma bei Pomigliano mit einem frühen Doppelpack. Die 30-Jährige war in der 9. und 20. Minute erfolgreich und leitete den Sieg damit ein. Die Römerinnen behielten mit dem dritten Erfolg im dritten Spiel ihre "weiße Weste" und sind nach wie vor Tabellenführer.

Über einen Torerfolg durfte auch Barbara Dunst beim 3:1-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig in der deutschen Bundesliga jubeln.

apa