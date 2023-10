Moukoko vom BVB-Bankdrücker zur Heim-EM?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

BVB-Youngster Youssoufa Moukoko überzeugt bei der U21-Nationalmannschaft

BVB-Sorgenkind Youssoufa Moukoko führt die U21 mit einem Dreierpack im Alleingang zum Sieg in Bulgarien - und bewirbt sich damit bei Julian Nagelsmann für höhere Aufgaben.

Bei der U21 läuft es einfach: Elf Tore in neun Spielen - bei dieser Torquote gerät selbst der sonst so zurückhaltende Youssoufa Moukoko ins Schwärmen: "Das tut mir sehr gut, hier bin ich am richtigen Ort", sagte der Angreifer von Borussia Dortmund nach seinem Dreierpack beim 3:2 (1:1) in Bulgarien bei "ProSieben Maxx". Doch könnte dieser richtige Ort nicht auch das Sturmzentrum von Julian Nagelsmann sein?

"Youssoufa hat einen gewaltigen Anteil am Sieg. Stürmer werden an Toren gemessen, die hat er gemacht", sagte U21-Coach Antonio Di Salvo, der "keine Sorge" hat, Moukoko an den neuen Bundestrainer übergeben zu müssen: "Es ist hier unser Job, die Spieler vorzubereiten. Wenn Julian der Meinung ist, den ein oder anderen Spieler zu nehmen, dann freue ich mich für jeden einzelnen."

Eigentlich sollte das zweite EM-Qualispiel, mit dem sich die DFB-Auswahl an die Spitze der Gruppe D setzte, vor allem dem angeknacksten Selbstbewusstsein von Moukokos BVB-Kollegen Karim Adeyemi auf die Sprünge helfen. Doch der schlich nach einer dürftigen Leistung mit hängendem Kopf vom Platz.

Moukoko beim BVB nur Bankdrücker

Richtig überzeugt hatte beim Arbeitssieg wieder einmal nur Moukoko. In Sofia drehte er den Rückstand von Stanislaw Schopow (25.) im Alleingang, traf aus dem Nichts ins kurze Eck (40.), per Slapstick durch die Beine des gegnerischen Keepers (49.) und stand nach Ablage von Frankfurts Ansgar Knauff goldrichtig (69.). Nikola Iliew (90.+3) machte die Partie in der Nachspielzeit unnötig spannend.

Beim BVB ist Moukoko hinter DFB-Stürmer Niclas Füllkrug und Sebastian Haller nur die Nummer drei im Sturmzentrum - in der U21 die Lebensversicherung schlechthin. "Ich schieße die Tore, die Jungs suchen mich, ich kann Selbstvertrauen tanken. Der Trainer vertraut mir, ich zahle das Vertrauen zurück", sagte der Matchwinner.

Eine Wohlfühloase also. "Ich arbeite nicht anders als Edin Terzic im Verein. Ich spreche viel mit ihm, wir haben einfach eine gute Bindung", sagte Di Salvo: "Klar ist die Konkurrenzsituation in Dortmund nochmal eine andere. Ich habe Youssoufa gesagt, dass er seine Zeit hier nutzen muss und kann."

Schon zum Auftakt gegen den Kosovo (3:0) hatte Moukoko die DFB-Auswahl mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße gebracht. Die ursprünglich am kommenden Dienstag geplante Partie in Israel wurde nach den Terrorattacken der Hamas verschoben, die nächsten EM-Quali-Spiele stehen im November in Paderborn und Essen an.

Mit Moukoko? Was viele vergessen: Der gebürtige Kameruner wird dann erst 19 Jahre alt, könnte theoretisch noch die U21-EM 2027 spielen. Doch wenn er weiter so trifft - und auch beim BVB mehr Spielzeit bekommt - dürfte Nagelsmann um Moukoko nicht herumkommen.