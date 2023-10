Heidenheims Maloney gibt Debüt fürs US-Team

IMAGO/SID/IMAGO/Matthew Maxey/Icon Sportswire

Debütierte für das US-Team: Lennard Maloney

Der in Berlin geborene Lennard Maloney vom 1. FC Heidenheim hat ein erfolgreiches Debüt im Trikot der US-amerikanischen Nationalmannschaft gefeiert.

Beim 4:0 (4:0) gegen Ghana wurde der Mittelfeldspieler in der 65. Minute eingewechselt und genoss seinen ersten Einsatz für das US-Team sichtlich. Bei Instagram lud er Bilder hoch, die ihn gemeinsam mit US-Coach Gregg Berhalter oder in Aktion auf dem Platz zeigen.

"American Dream – Glückwunsch zu Deinem A-Nationalmannschaftsdebüt, Lenny", schrieben die Heidenheimer bei X, früher Twitter.

Maloney, Sohn eines amerikanischen Air-Force-Veteranen und einer deutschen Mutter, hätte sein Debüt auch am vergangenen Samstag gegen Deutschland (1:3) geben können - dort kam er aber nicht zum Einsatz.

Seine Premiere holte er nun in der Nacht zu Mittwoch (MESZ) im Geodis Park von Nashville/Tennessee nach.

Maloney war bereits für deutsche Junioren-Nationalteams aufgelaufen, 2018 absolvierte er ein Länderspiel für die U20 der USA. Für das Heimatland seines Vaters zu spielen, sei ein Traum, hatte Maloney betont.

Für den 24-Jährigen, der in der Saison 2021/22 noch in der 3. Liga spielte, geht es nun zurück nach Deutschland: Am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) steht wieder Bundesliga an, dann ist er mit Heidenheim gegen den FC Augsburg im Einsatz.