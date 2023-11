Rapinoe hofft zum Abschied auf ersten NWSL-Titel

AFP/SID/ROBYN BECK

Megan Rapinoe steht im Finale der National Women's Soccer League

US-Ikone Megan Rapinoe erhält zum Abschluss ihrer Karriere noch einmal die Chance auf einen Titel. Die 38-Jährige zog mit OL Reign durch ein 1:0 (0:0) bei San Diego Wave in das Finale der National Women's Soccer League (NWSL) ein. Dort hofft Rapinoe am Samstag ebenfalls in San Diego gegen NJ/NY Gotham FC auf die Krönung.

"Das wird dann wirklich das letzte Spiel", sagte sie: "Das ist der perfekte Weg, es zu beenden. Jetzt muss ich es auch gewinnen." Für Rapinoe wäre es der erste NWSL-Titel ihrer Karriere. Auf Seiten von Gotham wird Ali Krieger, zweimalige Weltmeisterin mit den USA, ihren Abschied nehmen.

Rapinoe läuft seit 2013 für Seattle in der höchsten US-Spielklasse auf. Die frühere Weltfußballerin hatte die Amerikanerinnen bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2019 zum Titel und zu Gold bei den Olympischen Spielen 2012 in London geführt. Bekannt wurde sie aber vor allem als lautstarke Aktivistin, die sich für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit einsetzte.

Bei der WM 2023 scheiterte Rapinoe mit den USA im Achtelfinale, im Elfmeterschießen gegen Schweden vergab sie vom Punkt. Ihr letztes Länderspiel bestritt Rapinoe am 24. September gegen Südafrika (2:0).