Leoben fertigt Nachzügler Dornbirn ab

GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Cup-Viertelfinalist DSV Leoben bleibt in der 2. Liga auf dem aufsteigenden Ast. Am Samstag fertigten die Steirer in der 14. Runde Nachzügler Dornbirn vor eigenem Publikum mit 6:0 (5:0) ab und verbesserten sich in der Tabelle drei Punkte hinter den zweitplatzierten Bregenzern auf Rang sieben.

Kevin Friesenbichler (5./Elfmeter, 41.) mit einem Doppelpack und Deni Alar (7., 13., 44.) mit einem Triple sorgten bereits vor der Pause für glasklare Verhältnisse, ein weiterer Elfmeter von Thomas Hirschhofer (81.) rundete die gelungene Vorstellung der Truppe von Trainer Rene Poms ab.

Für Alar waren es die Saisontore sechs bis acht, der ehemalige ÖFB-Teamspieler verbesserte sich in der Torschützenliste hinter Leader Dario Tadic (St. Pölten/9) auf den zweiten Platz. Leoben, das im September mit fünf Niederlagen in Folge auf den zwölften Rang abgerutscht war, hat bereits sechs Partien lang nicht mehr verloren (3 Siege). Für Dornbirn war es hingegen die sechste Nullnummer in Folge.

Am Sonntag (10.30 Uhr) empfängt der überlegene Tabellenführer GAK zum Abschluss der Runde den FAC, Kapfenberg gastiert beim FC Liefering (12.30). Sowohl der FAC als auch Kapfenberg können Leoben in der Tabelle noch verdrängen.

apa