Verlieren verboten: Mächtig Druck für den BVB

IMAGO/Luca Rossini

Der BVB fordert Bayer Leverkusen heraus

Mit dem Schwung aus der Champions League will sich Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen auch im Titelkampf der Bundesliga zurückmelden. Das Motto lautet: Verlieren verboten.

Hans-Joachim Watzke weiß, wie viel für Borussia Dortmund auf dem Spiel steht - deshalb schickte er voller Angriffslust ein paar Spitzen Richtung Leverkusen.

"Wir haben am Sonntag die Möglichkeit zu prüfen, ob die wirklich nicht zu schlagen sind", sagte der BVB-Boss auf der Mitgliederversammlung über das mit Spannung erwartete Duell mit dem unbesiegten Tabellenführer und fügte süffisant hinzu: "In den letzten Jahren hat das jedenfalls immer ganz gut geklappt."

Nach dem Ausrufezeichen mit dem vorzeitigen Achtelfinaleinzug in der Champions League wartet auf den Vizemeister in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17:30 Uhr) bei den Überfliegern von Bayer Leverkusen ein richtungsweisendes Spiel, das Motto lautet: Verlieren verboten. Ansonsten wäre die Werkself bereits um 13 Punkte enteilt und Dortmund könnte alle Titelhoffnungen wohl schon am 13. Spieltag begraben.

Großer Druck für den BVB

Der Druck auf den BVB ist daher immens - wie auch der Respekt vor dem beeindruckenden Lauf der Leverkusener. "Das ist die schwerste Aufgabe aktuell in Deutschland. Da müssen wir unseren Mann stehen", forderte Abwehrchef Mats Hummels nach dem überzeugenden 3:1 bei der AC Mailand in der Königsklasse, und auch Watzke musste anerkennen: "Sie machen das außergewöhnlich gut."

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache, Leverkusen surft auf einer Welle des Erfolgs. 34 von möglichen 36 Punkten in der Bundesliga, ungeschlagener Spitzenreiter, das 2:0 in der Europa League am Donnerstag bei BK Häcken war bereits der 14. Pflichtspielsieg in Folge. "Sie sind brutal im Lauf", warnte der österreichische Nationalspieler Marcel Sabitzer.

Entsprechend groß ist das Selbstvertrauen bei der Werkself. "Es wird schwer für sie", sagte Leverkusens Nationalspieler Jonas Hofmann in Richtung seines Ex-Klubs. Dessen sind sich auch die Dortmunder bewusst, zumal sie ihr strahlendes Champions-League-Gesicht zuletzt in der Liga nur selten zeigten - die fehlende Konstanz ist ein leidiges Problem.

Aus den vergangenen vier Bundesligaspielen holte der BVB nur vier Punkte, kassierte elf Gegentore. "Wir wissen, dass wir in der Liga auch stabiler werden müssen, um unsere Ziele zu erreichen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. Mut macht der Blick auf die vergangenen beiden Spielzeiten, als der BVB jeweils in Leverkusen gewann.

Wirtz fit für BVB-Duell?

Auch Bayer-Trainer Xabi Alonso will sich von den wechselhaften Auftritten der Borussen nicht blenden lassen.

"Sie haben eine individuelle Top-Qualität, einen guten Trainer und eine gute Stimmung", warnte der Spanier, der auf eine Rückkehr des zuletzt überragenden Florian Wirtz nach leichten muskulären Problemen hoffen kann. "Er fühlt sich viel besser", berichtete Alonso: "Wir müssen noch ein bisschen warten, aber wir sind optimistisch."