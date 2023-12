U17-Weltmeister auf den Spuren von Lukas Podolski

IMAGO/SID/IMAGO/Marcio Machado/M.i.S.

Harchaoui als Einpeitscher nach dem U17-WM-Triumph

Die Stadt Bergheim feiert den zweiten Fußball-Weltmeister nach Lukas Podolski.

"Es war mir eine Freude, Ihnen zuzusehen. Einem jungen Mann, der in Bergheim-Ahe seine Liebe zum Fußballspiel entdeckte und seit mehreren Jahren erfolgreich beim 1. FC Köln kickt", schrieb Bürgermeister Volker Mießeler laut "Kölner Stadt-Anzeiger" in einem Glückwunsch an den U17-Weltmeister Fayssal Harchaoui.

Am Samstag war der 17-Jährige aus dem Nachwuchs des Geißbockklubs durch ein 4:3 im Elfmeterschießen in Indonesien gegen Frankreich mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes Junioren-WM-Champion geworden.

Podolski, der ebenfalls in Bergheim groß geworden ist, gehörte 2014 zum deutschen Weltmeisterteam in Brasilien, als die A-Nationalmannschaft Argentinien im Endspiel mit 1:0 nach Verlängerung bezwang.

Der Bergheimer Bürgermeister führte in seinem Schreiben weiter aus: "Sie waren im Turnierverlauf unumstrittener Stammspieler und haben auch im Finale Mut und Selbstvertrauen unter Beweis gestellt, indem Sie einen späten Elfmeter sicher verwandelt und damit erheblichen Beitrag zum ersten WM-Titel einer deutschen U17- Mannschaft geleistet haben." Harchaoui wird sich vermutlich in Kürze in das Goldene Buch seiner Heimatstadt Bergheim eintragen.

CDU-Politiker Mießeler war begeistert vom deutschen Team: "Wie die Mannschaft nach einer sicher geglaubten 2:0-Führung die Rückschläge mit Platzverweis und dem späten Ausgleich der Franzosen fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit weggesteckt hat, war beeindruckend."

Harchaoui spielt zurzeit in der U19 des FC und plant, zunächst bis 30. Juni 2025 in Köln zu bleiben. Bei der Sportgemeinschaft Ahe hatte er seine ersten Schritte als Fußballer absolviert.