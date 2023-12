Überraschender Trainerwechsel bei Katar

AFP/SID/Karim JAAFAR

Carlos Queiroz ist nicht mehr Katars Nationaltrainer

Nach nur knapp zehn Monaten ist der Portugiese Carlos Queiroz seinen Job als Trainer der katarischen Fußball-Nationalmannschaft wieder los.

Der katarische Verband (QFA) teilte am Mittwoch ohne Angabe von Gründen mit, dass die Zusammenarbeit mit dem 70 Jahre alten Queiroz in "beiderseitigem Einverständnis" beendet worden sei. Als Nachfolger verkündeten die Katarer umgehend Tintin Marquez, der seit 2018 als Vereinscoach in dem Emirat gearbeitet hatte.

Der 61 Jahre alte Spanier Marquez soll das Team bei der Asienmeisterschaft (12. Januar bis 10. Februar 2024) im eigenen Land betreuen. Dort tritt Katar als Titelverteidiger an.

Queiroz hatte erst im Februar das Amt übernommen und die Nachfolge von Felix Sanchez angetreten, unter dem Katar bei der Heim-WM die Gruppenphase mit drei Niederlagen beendet hatte.

Queiroz Bilanz ist ordentlich: Fünf der zwölf Spiele mit ihm als Coach gewannen die Katarer, darunter waren auch zwei Siege in der Qualifikation für die WM 2026 in Mexiko, USA und Kanada.