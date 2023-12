Gressel zum zweiten Mal Meister in der MLS

IMAGO/Katie Stratman

Julian Gressel (l.) feiert den MLS-Triumph

Der fränkische Fußball-Profi Julian Gressel hat zum zweiten Mal den Meistertitel in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) gefeiert.

Mit Columbus Crew bezwang der Mittelfeldspieler im Finale den Titelverteidiger Los Angeles FC mit 2:1 (2:0). Bereits 2018 hatte Gressel - damals mit Atlanta United - die Meisterschaft gewonnen.

Der 29-Jährige wurde am Samstagabend (Ortszeit) in der 85. Spielminute eingewechselt. Cucho Hernandez (33., Handelfmeter) und Yaw Yeboah (37.) brachten die Gastgeber in der ersten Hälfte in Führung, Denis Bouanga (74.) erzielte den Anschlusstreffer für LAFC um den Ex-Fürther Timothy Tillman. Am Ende feierte Columbus den dritten MLS-Triumph nach 2008 und 2020.

Gressel stammt aus dem mittelfränkischen Neustadt/Aisch, schon 2013 wechselte er an ein College im US-Bundesstaat Rhode Island. 2017 wurde Gressel im Draft der MLS ausgewählt, spielte seither für Atlanta United, D.C. United, die Vancouver Whitecaps und seit diesem Jahr für Columbus. Im Januar 2023 debütierte er für die US-Nationalmannschaft.