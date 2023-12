Starke Leverkusener fertigen Frankfurt ab

IMAGO/nordphoto GmbH / Meuter

Wirtz traf sehenswert für Bayern gegen Frankfurt

Mit dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt im Rücken verbringt Bayer Leverkusen die Feiertage an der Tabellenspitze - und träumt von mehr.

Die "Weihnachtsmeisterschaft" hat Bayer Leverkusen schon im Sack - doch diesmal soll es am Saisonende endlich die ganz große Bescherung geben. Als die Stadionregie nach dem 3:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt besinnliche Adventsmusik einspielte, träumten die Fans mit den winterlich eingepackten Stars Victor Boniface und Florian Wirtz vom Titel.

Die Nordkurve hatte ihren "Wunschzettel" in Form eines riesigen Transparents bereits vorgelegt. "Nur der eine Wunsch, Jahr für Jahr, eines Tages wird er wahr", war über die komplette Tribüne zu lesen - zentral grinste ein überdimensionaler Grinch mit der Meisterschale. Passend dazu war das Bayer-Maskottchen "Brian" beim Jubel nach dem Abpfiff als Weihnachtslöwe verkleidet.

Nur der erfahrene Granit Xhaka bremste die allgemeine Euphorie im TV-Interview ein wenig. Bayer hat in dieser Saison zwar noch keines der 24 Pflichtspiele verloren, aber: "Es ist noch nichts gewonnen", warnte der Schweizer. "Nach einem halben Jahr hat noch niemand den Titel geholt. Wir müssen aufpassen, was wir im Urlaub machen, dann geht es mit Vollgas in die Rückrunde." Zum Jahresabschluss spielt sein Team vorher noch am Mittwoch gegen den VfL Bochum.

Der überragende Boniface traf vor 30.210 Zuschauern zur Führung (14.) gegen den Bayern-Schreck und legte auch die Tore von Jeremie Frimpong (51.) und Wirtz (57.) auf, der zudem noch die Latte traf (81.). Piero Hincapie scheiterte am Pfosten (84.). Die SGE, die in der Vorwoche dem Rekordmeister beim sensationellen 5:1 die erste Liga-Niederlage zugefügt hatte, steht mit 21 Punkten auf Rang acht.

Alonso hatte zwei Siege vor der kurzen Winterpause gefordert. Dafür setzte der Spanier nach der Mega-Rotation beim Gruppenabschluss der Europa League gegen Molde FK (5:1) wieder einmal auf seine eingespielte Liga-Stammelf.

Frankfurt-Keeper Trapp nimmt Gegentor "auf seine Kappe"

Gäste-Coach Dino Toppmöller veränderte seine Startformation im Vergleich zum Bayern-Spiel nur auf einer Position - gezwungenermaßen. Niels Nkounkou ersetzte den gelbgesperrten Toptorjäger Omar Marmoush.

Tore waren in diesem Duell programmiert: In 76 Bundesliga-Duellen hatte es nie ein 0:0 gegeben, Bayer dazu in jedem Pflichtspiel in dieser Saison getroffen. Frankfurt begann aggressiv und presste hoch, doch Leverkusen setzte den ersten Nadelstich - unter gütiger Mithilfe der Eintracht.

Erst ließen die Gäste Wirtz zu viel Platz, auch Boniface durfte unbedrängt in den Sechzehner dribbeln, Nationaltorhüter Kevin Trapp glitt der zentrale Abschluss durch die Handschuhe. "Der geht klar auf meine Kappe", sagte Trapp bei "DAZN".

Die Führung spielte der Werkself in die Karten. Defensiv hielt die SGE zwar ordentlich dagegen, Entlastung nach vorne gab es allerdings kaum. Bis auf einen Freistoß von Alejandro Grimaldo an die Oberkante der Latte (34.) ließ aber auch Bayer im ersten Durchgang die ganz große Torgefahr vermissen.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Unter den Augen von DFB-Sportdirektor Rudi Völler erhöhte die Alonso-Elf die Schlagzahl. Den Abschluss von Boniface konnte Trapp nur zur Seite abklatschen - der heraneilende Frimpong musste nur noch einschieben. Wirtz sorgte mit einem zauberhaften Heber nach einem Sololauf von der Mittellinie für die Vorentscheidung - diesmal war Trapp chancenlos.