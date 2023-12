Greuther Fürth verkündet Green-Entscheidung

AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Julian Green spielt seit 2017 bei Greuther Fürth

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Julian Green bis 2026 verlängert.

"Julian ist ein sehr wichtiger Pfeiler in unserem Mannschaftsgefüge und ein absoluter Leistungsträger", sagte Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport beim Kleeblatt, über die Personalie.

Der 28 Jahre alte Mittelfeldmann ist seit 2017 in Fürth und bestritt 182 Pflichtspiele für die SpVgg, in denen ihm 33 Tore und 18 Vorlagen gelangen. "Es ist heutzutage etwas ganz Besonderes, wenn ein Spieler mit dieser Qualität so viele Jahre für unseren Verein spielt und zeugt von enormer beidseitiger Wertschätzung", meinte Azzouzi.

Green hatte in der jüngeren Vereinshistorie gleich mehrere entscheidende Auftritte. Mit seinem Treffer 2018 in Heidenheim sicherte er den Franken den Klassenerhalt in der 2. Liga. 2021 erzielte er gegen Düsseldorf den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich und ebnete den Weg zum Bundesliga-Aufstieg.