Union Berlin kündigt Abgang an

IMAGO/Michael Taeger

David Fofana verlässt Union Berlin im Winter

Fußball-Bundesligist Union Berlin wird wohl ohne Stürmer David Fofana in die zweite Saisonhälfte gehen.

Wie Pressesprecher Christian Arbeit am Donnerstag bei der Pressekonferenz mitteilte, sehe es so aus, dass der vom FC Chelsea ausgeliehene Profi "bis Sonnabend nicht mehr bei uns sein wird".

Trainer Nenad Bjelica führte aus: "Das war so zwischen den Vereinen ausgemacht. Das war vertraglich möglich, dass Chelsea ihn zurückziehen kann. Das haben sie ausgenutzt", so der Kroate: "Ich hätte mit David für die Rückrunde gerechnet. Aber es ist so, wie es ist. Wir konzentrieren uns auf die Spieler, die da sind."

Der 21-Jährige war ursprünglich bis Saisonende ausgeliehen, tat sich bei Union jedoch schwer und kam lediglich auf zwei Tore in 17 Pflichtspielen. Derweil steht auch Europameister Leonardo Bonucci, der ebenfalls erst im Sommer von Juventus Turin gekommen war, vor einem Abgang.

Vor dem Liga-Restart am Samstag (15:30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg sind Nationalspieler Robin Gosens, Verteidiger Danilo Doekhi und Stürmer Sheraldo Becker nach ihren Verletzungen wieder Kandidaten für das Aufgebot. Wie Bjelica mitteilte, habe das Trio wieder mit der Mannschaft trainiert, sei "einsatzbereit und möglicherweise auch im Kader".