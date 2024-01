APA/AFP

Reims holte in Monaco drei Punkte

Trainer Adi Hütter ist mit AS Monaco mit einer Niederlage ins neue Jahr gestartet. Die Monegassen mussten sich am Samstag in der französischen Meisterschaft im ersten Spiel die Rückrunde zu Hause Stade de Reims mit 1:3 (0:1) geschlagen geben.

Monaco droht damit am Sonntag auf Rang vier der Ligue 1 abzurutschen.

