Milan schlägt Roma - Posch verliert mit Bologna

APA/AFP

Oliver Giroud schoss Milan gegen Roma in Führung

AC Milan hat in der italienischen Serie A Platz drei gefestigt.

Die "Rossoneri" feierten am Sonntag gegen AS Roma durch Treffer von Yacine Adli (11.), Olivier Giroud (56.) und Theo Hernandez (84.) beziehungsweise Leandro Paredes (69./Elfmeter) einen 3:1-Heimsieg und liegen nun vier Punkte hinter Rekordmeister Juventus, der ein Match in der Hinterhand hat, sowie neun Zähler hinter Spitzenreiter Inter Mailand (Marko Arnautovic). Roma rutschte auf Rang neun ab.

Bologna verlor durch das 1:2 bei Cagliari ebenfalls einen Platz und ist nun Sechster. Stefan Posch spielte bei den Gästen durch.

apa